На офисном фронте. Шпаргалка, как возобновлять работу с командой
Наталья Кадя: «Четко определяйте приоритеты, поддерживайте дисциплину, давайте обратную связь» (Фото:stockasso/Depositphotos)
Постоянные изменения в том, что и как делает организация, должны стать новой стабильностью
В любой неопределенности и непредсказуемости перед опасностью и постоянным чувством угрозы команда всегда ориентируется на то, как реагирует и что делает руководитель.
Лидеры сегодня защищают сверхважный фронт Украины — экономический. Лидеры сегодня — это руководители своего войска офисного фронта. Подготовила вам, дорогие защитники, шпаргалку о том, как восстанавливать и развивать организационную резильентность через работу с командами.
Как руководителям развивать организационную резильентность
Резильентность в организационном контексте означает постоянную готовность бизнеса адаптироваться и изменяться до того, как причина перемен станет откровенно очевидной. По сути это означает, что организационная резильентность заключается в том, что организация должна быть инициативной, а не реактивной.
Организация должна быть инициативной, а не реактивной
Резильентность — это то, что лидеры реагируют не на конкретный кризис или необходимость восстановить эффективность организации после «сложного периода», а о системной работе над гибкостью и адаптивностью как процессов, так и людей в организации. Это о том, что постоянные изменения в том, что и как делает организация, должны стать новой стабильностью.
Неотложная помощь: что делать руководителям, если члены команды спускаются по спирали
Хаотичность: упрощайте. Определите, какое ключевое задание нужно выполнить. Четко определяйте приоритеты, поддерживайте дисциплину, давайте четкую обратную связь по каждому выполненному заданию. Не отвлекайтесь на лишнее.
Безразличие: фокусируйтесь. Если замечаете, что начинаете прокрастинироваться, напоминайте себе и коллегам о важности цели.
Дистанцирование: коммуницируйте. Если вы замечаете, что коллеги пытаются избегать своего присутствия, инициируйте персональный разговор и находите причины.
Истощенность: гигиена физического и эмоционального состояния. Следите за признаками физического и эмоционального истощения, принципиально относитесь к необходимости отдыхать и восстанавливаться.
Уныние: ищите, как помочь. Будьте очень внимательны к эмоциональным состояниям коллег. Через вопросы, а не через оценки, определяйте действенную помощь и открыто предлагайте поддержку.
Депрессия: не оставайтесь в стороне. Настоятельно рекомендуйте и помогайте организационно с поиском профессиональной помощи коллегам.
Текст публикуется с разрешения автора
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