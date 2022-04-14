На офисном фронте. Шпаргалка, как возобновлять работу с командой

Постоянные изменения в том, что и как делает организация, должны стать новой стабильностью

В любой неопределенности и непредсказуемости перед опасностью и постоянным чувством угрозы команда всегда ориентируется на то, как реагирует и что делает руководитель.



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Лидеры сегодня защищают сверхважный фронт Украины — экономический. Лидеры сегодня — это руководители своего войска офисного фронта. Подготовила вам, дорогие защитники, шпаргалку о том, как восстанавливать и развивать организационную резильентность через работу с командами.

Как руководителям развивать организационную резильентность

Резильентность в организационном контексте означает постоянную готовность бизнеса адаптироваться и изменяться до того, как причина перемен станет откровенно очевидной. По сути это означает, что организационная резильентность заключается в том, что организация должна быть инициативной, а не реактивной.

Организация должна быть инициативной, а не реактивной

Резильентность — это то, что лидеры реагируют не на конкретный кризис или необходимость восстановить эффективность организации после «сложного периода», а о системной работе над гибкостью и адаптивностью как процессов, так и людей в организации. Это о том, что постоянные изменения в том, что и как делает организация, должны стать новой стабильностью.

Фото: facebook.com/natalya.kadja

Неотложная помощь: что делать руководителям, если члены команды спускаются по спирали

Хаотичность: упрощайте. Определите, какое ключевое задание нужно выполнить. Четко определяйте приоритеты, поддерживайте дисциплину, давайте четкую обратную связь по каждому выполненному заданию. Не отвлекайтесь на лишнее.

Безразличие: фокусируйтесь. Если замечаете, что начинаете прокрастинироваться, напоминайте себе и коллегам о важности цели.

Дистанцирование: коммуницируйте. Если вы замечаете, что коллеги пытаются избегать своего присутствия, инициируйте персональный разговор и находите причины.

Истощенность: гигиена физического и эмоционального состояния. Следите за признаками физического и эмоционального истощения, принципиально относитесь к необходимости отдыхать и восстанавливаться.

Уныние: ищите, как помочь. Будьте очень внимательны к эмоциональным состояниям коллег. Через вопросы, а не через оценки, определяйте действенную помощь и открыто предлагайте поддержку.

Депрессия: не оставайтесь в стороне. Настоятельно рекомендуйте и помогайте организационно с поиском профессиональной помощи коллегам.

Текст публикуется с разрешения автора

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