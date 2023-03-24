Найдите ответы на эти вопросы. Как выстроить доверие в команде

Что вы можете изменить во взаимодействии, чтобы лучше понимать друг друга?

Сегодняшняя шпаргалка для руководителей и команд для совместной работы по построению доверия.



Напомню, что доверие — это действие, поэтому давайте действовать.

Канва для командной работы над построением доверия:

Видео дня

ясность;

взаимодействие;

эмпатия и поддержка;

ценности;

компетенция;

ответственность;

системность;

результат.

1. Ясность

Как мы можем обеспечить прозрачность и открытость взаимодействия на уровне нашей команды?

Как мы можем избавиться от двусмысленности и неопределенности во время коммуникации?

2. Взаимодействие

Как мы можем быть более открыты и честны во взаимодействиях друг с другом?

Как часто мы говорим о наших общих ценностях?

Как мы можем изменить коммуникацию, чтобы снизить конфликты и недоразумения?

Что мы можем изменить во взаимодействии, дабы лучше понимать друг друга?

3. Эмпатия и поддержка

Как мы можем проявлять большее сочувствие и поддержку друг другу?

Уделяем ли мы достаточно времени для того, чтобы понимать состояния друг друга и, при необходимости, оказывать поддержку?

4. Ценности

Как часто мы говорим о наших общих ценностях?

Как ценностно мы можем синхронизироваться друг с другом?

5. Компетенция

Как мы на уровне команды отвечаем за развитие компетенций?

Есть ли на уровне нашей команды система управления знаниями?

6. Ответственность

Как нам избавиться от страха брать на себя ответственность и выполнять взятые на себя обязательства?

7. Результат



Как наши внутренние правила стимулируют команду добиваться результатов?

Как культура нашей организации вознаграждает результаты?

Насколько мы умеем определять, что именно является результатом работы каждого из нас?

8. Системность

Как мы можем оценить прогресс и обеспечить системность в работе над доверием?

Наше доверие и уверенность растут или падают с каждым новым проектом?

Что еще важно для вас для построения и поддержания доверия?

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь