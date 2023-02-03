На фоне длительного стресса. Четыре вида усталости и как их победить

Если мы позволяем себе переутомляться, не высыпаться, доводим себя до измождения, то очень скоро проиграем в нашей борьбе

Мы умеем беспокоиться о себе, когда болеем или получили незначительные повреждения. Все гораздо хуже, когда дело касается психологического самолечения, а оно в условиях войны просто необходимо.



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Благодаря медицине сегодня мы знаем очень многое о своем организме. Но, к сожалению, если самогигиена, самолечение и самопознание уже присутствуют в обществе, то психологическое осознание самих себя отстает. И, например, когда мы раздражены, устали или измотаны, мы обычно не понимаем, почему с нами это происходит, или можем это объяснять какой-то общей причиной. Не зная, почему именно нам так плохо, мы начинаем плохо себя вести, свою злобу сгоняем на близких, политическом руководстве страны и т. д. То есть ищем внешние причины, а не внутренние. Так мы продолжаем нагнетать внутри себя отрицательные эмоции и не можем с ними справиться.

Из-за того, что мы не понимаем, что делать с отрицательными эмоциями, они могут завладеть нами полностью, и мы становимся недееспособными, или дееспособными, но в отрицательном смысле. Наша психика так работает, что когда мы плохо чувствуем себя и не знаем точной причины этого, мы начинаем винить среду, винить людей вокруг нас вместо того, чтобы выполнить какие-то правильные действия и вернуть себе себя.

Воля иссякает

Длительный стресс подкашивает наши силы. Я выделяю для удобства четыре вида усталости, возникающих из-за влияния длительного стресса. Зная о них, мы можем провести самодиагностику, а затем от диагностики перейти к лечению. Конечно, нужно помнить, что не все мы можем вылечить сами и иногда нужно обращаться за помощью.

Давайте займемся изучением своей души, как мы в свое время учились ухаживать за телом. Начнем с перечня видов усталости: физическая усталость, психоэмоциональная усталость, моральная усталость и усталость воли.

Четыре вида усталости на фоне длительного стресса

Физическая усталость

Немного о понятии «стресс». Если совсем упростить, стресс — это любая нагрузка. Виды нагрузок, которые могут быть — физические, психоэмоциональные и интеллектуальные.

Нагрузки могут быть умеренные, чрезмерные и на истощение. У большинства из нас сейчас идет стресс на истощение. Поэтому, давайте сначала позаботимся о нашем теле и физической усталости.

Мы все прекрасно знаем о ней. Физическое состояние истощения оказывает влияние на наши эмоции. В психологии есть такое понятие, как психосоматика. Мы с вами психосоматические существа. Если мы сильно устали, если у нас болят мышцы или мы не высыпаемся, если у нас сверхбольшая нагрузка на наше тело, то, соответственно, мы будем эмоционально чувствовать себя также удрученно. Ницше говорил: «Когда мы слишком устали, то возвращаются все старые травмы», и имел в виду не только физические, но и психоэмоциональные травмы. Поэтому, когда мы устали физически, мы более раздражительны и отрицательно настроены.

Справедливо и обратное: если мы долго находимся в состоянии психоэмоционального стресса, то под действием гормонов стресса физические резервы организма тоже исчерпываются. И даже если у нас нет физических нагрузок и нормально спим, чувствовать себя можем так, будто разгружали вагоны с песком всю ночь.

Физическая усталость накапливается:

— когда мы не высыпаемся;

— когда спим в сильном холоде;

— когда получаем чрезмерную физическую нагрузку и не успеваем восстановиться;

— когда неправильно, несбалансированно питаемся;

— когда долго находимся в состоянии психоэмоционального стресса (тревога, страх, волнение, неопределенность, гнев, ненависть, апатия, безнадежность, печаль и т. д. ).

Если мы действительно хотим оставаться в ресурсе, чтобы помочь близким, стране и т. д. , нужно помнить, что мы не поможем никому, работая 24/7. Да не бывает. Имеются физические ограничения нашего тела. Если мы позволяем себе истощаться, переутомляться, не высыпаться, то очень скоро проигрываем в нашей борьбе. При таком подходе вы станете кому-то обузой.

Что делать? По всем пунктам — беспокоиться о себе любой ценой. Спать во что бы то ни стало, даже, если придется пить успокоительное или снотворное и т. д.

Психоэмоциональная усталость

Она возникает, если мы находимся в обстоятельствах непреодолимой силы, постоянного стресса, неопределенности, постоянно переживаем тревогу и страх, бессилие от несостоятельности на глобальное воздействие. Также добавляем сюда последствия физического истощения по любым причинам, которые мы обсуждали выше.

Когда мы долго испытываем крайне негативные эмоции, мы впадаем в депрессивные или апатичные состояния, в пассивно-агрессивные состояния, в раздражение, постоянную тревожность, в ярость или ненависть, переживаем вину и стыд. У нас может по сто раз в день меняться настроение, а мысли могут из крайности в крайность. Все это — последствия психоэмоциональной усталости.

Если эти состояния не отпускают в течение двух-трех недель, их лучше проработать с психологом или психотерапевтом. То есть, если человек увяз в этих негативных состояниях и две-три недели не может из них выйти, ему нужно обратиться к специалисту, чтобы не впасть в депрессию.

Нравственная усталость

Мы очень часто недооцениваем этот вид усталости.

Мы с вами живем в определенной системе координат, каких-то ценностей, считаем что-то нормальным, а что-то ненормальным. Но когда наши нравственные ценности вступают в противоречие с нравственными ценностями других людей, такие ситуации начинают высасывать нашу психологическую энергию.

Также моральное истощение наступает, когда мы не можем принять обстоятельства непреодолимой силы.

Несколько примеров нравственных противоречий между людьми.

Например, вы — жена. И ваш муж считает, что взять на работе то, что ему не положено — это нормально, а вы так не считаете. Ваши ценности идут вразрез с его ценностями — это и будет началом вашего нравственного истощения, если конфликт на основе разных ценностей не разрешится.

Более простой пример — это разное представление о том, как воспитывать детей, как накапливать или тратить деньги, как общаться с родителями, как проводить отпуска и т. д. Все эти вопросы — это поле ценностей, которые часто не совпадают у разных людей.

По собственным ценностям мы готовы стоять горой, мы редко подвергаем их конструктивному осмыслению, они являются нашей базой, с помощью них мы ориентируемся и живем в мире. За ценности люди могут сражаться и убивать друг друга.

Это очень серьезно, но это то, о чем многие почти не задумываются.

Нравственная усталость из-за обстоятельств непреодолимой силы наступает, когда люди не хотят, чтобы было то, что есть. Понимаете? Хотят все вернуть, чтобы скорее все закончилось… Хотят проснуться, чтобы все плохое исчезло, словно ужасный сон. Также люди не могут принять в свою картину мира, что зло существует, что ненависть существует, что кто-то может хотеть тебя убить только потому, что ты говоришь не на том языке или не выражаешь лояльности чужому царю.

Это очень незрелая позиция по отношению к миру и реальности. Здесь речь идет о взрослении: когда мы сталкиваемся с обстоятельствами непреодолимой силы, нам нужно их правильно обработать и принять. Жизнь — это не веселая прогулка. Мы не живем в мире розовых пони. Оборотная сторона жизни — страдание и смерть. Мы можем противодействовать моральной усталости только принятием правды — целебной, хотя и горькой правды: война есть, она здесь и сейчас.

Усталость воли

Вот мы и завершаем диагностически терапевтическое путешествие.

Дальше уже потребуется настоящая работа над негативными эмоциями и противоречиями в ценностях «Ч — Мир».

Что же такое «свобода»? Это определенные возможности мозга до определенного предела контролировать инстинкты, эмоции, эмоциональные состояния, физиологические потребности тела и т. д. Это способность направлять и сублимировать все вышеупомянутое добро в те пределы, которые приемлемы для общества и самого себя, то есть иногда делать то, что делать не хочется, и не делать то, чего хочется.

При этом за эти жертвы, на которые мы идем, мы надеемся получить то или иное вознаграждение в будущем.

Именно от того, как работает воля, зависят как наши величайшие победы, так и наши большие проигрыши. К примеру, вы принимаете волевое решение не есть после 6 часов вечера. Держитесь шесть дней, шесть часов и шесть минут, а затем съедаете холодильник вместе с ручкой. Знакомая ситуация?

Мне вспомнился один анекдот по этой теме: «Главное — это сила воли! Я решила не есть после 18:00, точно не есть после 21:00 и совсем не крошки после 23:00»

Подставить можно что угодно: утренние пробежки, разбросанные носки, критику уже взрослых детей, изучение нового языка и т. д. Суть в том, что силой воли долго не протянешь. Случилась усталость воли — и инстинкты, эмоции, негатив, лень побеждают.

Почему так? Не буду вдаваться в нейронаучные объяснения того, как работает воля, как она формируется — это тема отдельного сообщения. Если совсем простыми словами, то свобода работает по принципу мышц.

Представьте, что вы держите чашку кофе на вытянутой руке. Сначала это кажется легким делом, но со временем гравитация вас победит, и рука, устав, упадет вниз. Так и воля. Она иссякает. Современные психологи, изучающие депрессию, часто считают перенапряжение воли одним из важных факторов развития депрессии. Так как на волевую регуляцию мозг тратит больше энергии организма, это очень сильный стресс.

То есть долго терпеть — это прямой путь к разрушению сначала психологического здоровья, а потом и здоровья вообще.

Если перенапрячь волю, она может отказать, но если ее не напрягать вообще, человек не будет способен преодолеть свои страхи, истерики, добиваться чего-то в жизни, где нужно прилагать усилия, не сможет действовать, когда это будет нужно.

Если вы долгое время принуждаете себя к чему-то, делая сверхбольшие волевые усилия по каким-то делам: бодрствовать/больше работать/дольше быть за рулем/больше принять клиентов (пациентов) за день/больше заниматься с ребенком/больше тренироваться/дольше и тщательнее сидеть на диете и т. д. — вы истощите свой организм, его психологические ресурсы, ведь воля — это очень энергоемкая функция.

Важно еще и то, что если вы на строжайшей диете и держитесь благодаря силе воли, то воля где-то просядет в другом месте, и вы будете кричать там, где не кричали, не сможете выдержать что-то, легко терпевшие раньше (например, выпады ребенка относительно домашнего задания), не нажмете на работу, там где смогли бы легко дожать раньше.

Если у вас есть сильное волевое перенапряжение, обычно нужно минимум 2−3 дня на восстановление, а может и 2−3 недели, особенно если вы были где-то под обстрелами и заставляли себя дальше чем-то обычным заниматься через силу. Вы должны уметь использовать свою волю, но не перенапрягаться.

Вы должны свою ответственность увеличивать понемногу, постепенно. Наша воля отдыхает примерно так же, как весь организм. Когда вы хорошо выспитесь, сможете на время отвлечь свою волю от задач, которые она вынуждена была выполнять, то почувствуете себя гораздо лучше.

То есть лечению воли способствует избавление от усталости физической. Позаботившись о сне, об отдыхе, о распределении обязанностей по дому и т. д. , вы сможете двигаться дальше.

Текст публикуется с разрешения автора

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