Сложная смесь чувств. Как украинские пары переживают войну и что делать, чтобы сохранить семью

Ольга Королик: «Своим клиенткам, которые находятся за границей уже более полугода, я советую раз в месяц-два придумывать способы провести с мужем хоть несколько дней» (Фото:nd3000/Depositphotos)

Все семьи испытывают кардинально различные тревоги, в зависимости от обстоятельств

Согласно официальным данным, за год войны в Украине ощутимо уменьшилось количество разводов, однако официальная статистика не всегда отражает действительность. То, что я вижу по своим клиентам — количество запросов на семейные консультации очень возросло, особенно от пар, находящихся на грани развода. Даже те пары, у которых все было хорошо еще недавно, сейчас переживают кризис.



Видео дня

Итак, тренд обманчив: самих разводов стало меньше, вероятнее всего, потому, что сейчас люди реже оформляют их официально. Часто для того, чтобы оформить развод, необходимо вернуться в Украину, пройти всю бумажную волокиту, особенно если есть дети, а суды не всегда исправно работают. Поэтому, думаю, что вопрос этот скорее технический.

Отношения на расстоянии

Все семьи испытывают кардинально различные тревоги, в зависимости от обстоятельств. Супруги, которые не виделись лично уже три — шесть месяцев и ведут коммуникацию исключительно через интернет, в какой-то момент теряют нить общих семейных моментов. То есть тех, которые их объединяют: совместный ужин, обсуждение рабочего дня, семейные походы в магазин, бытовые вопросы по уходу за детьми, общие финансовые проблемы. После полугода разлуки партнеры входят в ситуацию, когда контекст жизни у них уже разный: например, муж в Украине приходит домой и готовит ужин без света, а жена за границей занимается оформлением документов и поиском жилья. То есть ниточка, которая их объединяет, становится все тоньше, общего становится все меньше и это влияет на чувства и взаимные переживания. Сначала человек унывает, а потом привыкает и в какой-то момент понимает, что может обходиться без партнера.

И плюс момент, на который нельзя закрывать глаза — это ведение привычной интимной жизни.

