Сложная тема. Как вести себя при встрече с россиянами за границей

Светлана Ройз: «Говорите (хотя бы в публичном пространстве) по-украински — так вы сможете идентифицировать своих» (Фото:Volurol/Depositphotos)

Важно пытаться из режима ожидания опасности переходить в режим устойчивости

В страны, где сейчас находятся украинцы, прибывают россияне. Сложная тема, к которой мы готовимся. И я попрошу вместе подумать, что нам важно учесть.



Находясь в стране, где искали и выстраивали безопасность, встретить тех, кого воспринимаешь врагами, источником опасности — вызов. И это может провоцировать сильные разные эмоции.

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Что нам важно помнить, дабы укрепиться и укрепить детей?

Мы — пострадавшие от войны. Но мы не — жертвы. Мы — носители силы. Это — наш внутренний статус.

1. Пожалуйста, говорите (хотя бы в публичном пространстве) на украинском. Таким образом вы можете идентифицировать своих.

2. Важно говорить с учителем и директором школы — заранее. О том, что знаете, что многие приехали в страну. Что во время войны нашему ребенку учиться с ними опасно и травмирующе. Это словно находиться в постоянном контакте с убийцами. И само слово россия — триггер для нашего ребенка. И он не сможет чувствовать себя в безопасности. И вы просите позаботиться о том, чтобы ребенок не был в одном классе с приезжими из этой страны.

3. Создавать сообщество украинцев. В котором были бы крепкие связи.

Важно самим не становиться буллерами

4. Рассказывать о стране, рассказывать о происходящем, быть проводником традиций и культуры. Быть для жителей принимающей страны воплощением силы, этичности, достоинства.

5. Узнать, как в конкретном сообществе, в конкретной стране можно (продуктивно) себя защитить (вызвать полицию, дать отпор, привлекать внимание криком).

При дискомфорте, при появлении опасности обязательно обращаться за помощью. В Германии, Израиле: если ребенка оскорбляют в школе или в садике — все «разборки» только через учителей и администрацию школы. И нужно обязательно жаловаться и просить помощи, как только начинаются конфликты или дразнилки. Важно: взрослый не может «воспитывать» чужого ребенка (как принято зачастую у нас).

6. Самим не провоцировать конфликт.

7. Пытаться различить — человек хочет понять и прояснить то, что ему важно, или хочет задеть и оскорбить. Многие стали жертвами пропаганды. Есть те, с кем бесполезно общаться. Есть те, кто ищет ответ. Когда мы рассказываем спокойно и достойно свои истории, есть шанс, что они встанут на нашу сторону.

8. Нам важно из режима ожидания опасности пытаться переходить в режим устойчивости (в этом могут помочь психологи). Мы не ищем «хороших русских», но и понимаем, что не все, кто говорят по-русски, будут вести себя агрессивно.

9. Сейчас естественно и нормально не доверять выехавшим из россии, естественно испытывать раздражение, гнев, относиться с предубеждением. Важно быть бдительными, но стараться не видеть в каждом, кто говорит по-русски за рубежом, источник опасности. Многие уехали из страны еще в 90-х годах. Они поддерживают Украину.

10. Важно самим не становиться буллерами. Мы имеем право себя защищать — но мстить всем россиянам и создавать прецедент, где они чувствовали бы себя и представляли себя жертвами, не в пользу ни нам, ни Украине. Нам важна не месть, а поддержка сообществ, компенсация и суд.

Текст публикуется с разрешения автора

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