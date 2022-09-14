Свой традиционный. Зачем украинцам национальный завтрак

У каждой страны мира есть свои традиции насчет того, какую еду готовить утром

Что скушать на завтрак? Вечный вопрос, который не на шутку озадачивает почти каждого в этом мире. Да, французы выбирают на завтрак традиционный омлет или миндальный круассан. Англичане — яичницу с беконом и фасолью. Испанцы наслаждаются тостами с томатами и хамоном. Традиционный китайский завтрак состоит из риса и тушеных овощей. А в Израиле на утреннем столе можно увидеть шакшуку и хумус.

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Я веду к тому, что у каждой страны мира есть свои традиции по приготовлению пищи утром. В украинской кухне есть борщ, кулеш, качаная каша, верещака, гамула, шпундра и еще множество интересных и вкусных блюд. Но какое же из них может ассоциироваться с завтраком? К примеру, заказывает украинец английский завтрак. Ему сразу понятно, из каких продуктов состоит это блюдо и как оно выглядит. А если бы англичанин хотел попробовать завтрак по-украински, что это было бы?

Если бы англичанин хотел попробовать завтрак по-украински, что это было бы?

Я задумался над этим вопросом и понял, что украинцам нужен стабильный паттерн своего традиционного завтрака. Так у меня появилась идея исследовать, что же такое завтрак по-украински. Из чего он состоит и можно ли сделать одну общую концепцию всей нации. На своих страницах в соцсетях я проводил опрос, где предложил украинцам пофантазировать и определить блюдо, которое могло бы стать традиционной едой утром. Важное условие — набор продуктов должен быть аутентичным и доступным для каждого украинца.

Спустя несколько дней моя команда собрала более 7000 ответов. Среди них были каши: пшенная, овсяная, тыквенная и рисовая. Блюда из картофеля, в частности, драники и пюре. Изделия из теста, как вареники, блины и оладьи. Впрочем, в первой тройке — блюда из кисломолочного сыра: сырники, запеканки и ленивые вареники. А также — гречка и жареные яйца.

Что я могу сказать. Я был приятно удивлен таким количеством предложений. А особенно комбинацией действительно аутентичных украинских продуктов. Потому что, будем откровенны, украинцы привыкли использовать опыт других стран, если дело касается еды. То есть кушать то, что локально и культурно, нам несвойственно. Это действительно нормально. Ведь многие годы мы ничего не знали о нашей кухне и даже не пытались ее развивать.

Мы заказывали в кафе тосты из авокадо, чиа-пудинги, капкейки, боулы и смузи, потому что до сих пор не было настоящей украинской альтернативы. Впрочем, сегодняшний интерес к Украине усилил и заинтересованность ко всему украинскому — истории, традициям, языку, культуре и, конечно же, пище. В последнее время я замечаю, как украинское общество начинает отказываться от иностранных блюд, а вместо этого — исследовать свои.

Поэтому я уверен, что вскоре мы найдем и создадим свой уникальный традиционный завтрак. Он станет еще одним важным шифром, с помощью которого украинцы будут рассказывать о себе миру. Ведь каждое украинское блюдо — это отдельная история. Наша и миллионов людей. Тех, кто жил в прошлом. Тех, кто живет сейчас. И тех, кто будет жить в будущем. ⠀

И небольшой тизер: я уже подготовил свой рецепт традиционного украинского завтрака и вскоре поделюсь им с вами.

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