Украинское золото. Почему пора уделить больше внимания пшенице

Это один из культовых украинских продуктов, но какое блюдо из нее вам известно, кроме кутьи?

По своей форме и сути страна начинается с земли. Речь не только о территории. Земля — это основа, без которой не существует страны. К примеру, я шеф-повар. Моя зависимость от земли — гастрономическая. Поэтому я выбираю локальные продукты и стараюсь, чтобы каждый украинец осознавал и развивал их ценность.



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Рассмотрим, например, один из культовых украинских продуктов и наш национальный символ — пшеницу. Какое блюдо из него вы знаете, кроме кутьи? Допускаю, что больше и не вспомните. Все потому, что исходная форма этого продукта в нашем обществе практически забыта. Только подумайте, Украина обеспечивает 10% мирового экспорта пшеницы и закрывает потребности около 400 млн человек в мире. То есть украинцы ежегодно выращивают сотни тонн зерна, но в целостном виде употребляют его только раз в год. Не кажется ли вам это немного странным?

Мы как нация проваливаем простейшее тестовое задание на любовь к самим себе

Когда я начал более детально анализировать тему пшеницы, понял, что такую ситуацию спровоцировали несколько факторов. Прежде всего нам даже не приходило в голову, что зерна пшеницы можно готовить так же, как и другие крупы. К тому же среди украинцев существует заблуждение, что над блюдами из пшеницы нужно колдовать часами. В результате отсутствие спроса спровоцировало отсутствие предложения. На полках продуктовых магазинов мы можем обнаружить массу иностранных круп: десятки видов риса, киноа, чиа, булгур. Впрочем, купить зерна пшеницы — это вызов.

Откровенно говоря, мне больно от такой реальности. Ведь это означает, что мы как нация проваливаем простейшее тестовое задание на любовь к самим себе. Объясню. Когда мы потребляем, например, рис, то из каждой купленной пачки отдаем условные 30−40 гривен той стране, которая его экспортирует. Таким образом, мы инвестируем средства в развитие иностранного рынка. Это как минимум недальновидно. Особенно сейчас, когда в стране полномасштабная война, нестабильная экономика, а украинские аграрии почти лишены возможности экспорта зерна за границу.

Кроме этого, игнорируя использование пшеницы в ежедневном рационе, мы лишаем себя связи с украинской землей. Что напрямую влияет на формирование и осознание нашей национальной идентичности. Убежден, что если нация научится готовить и ценить пшеницу, то сможет значительно глубже почувствовать свое единение с украинской культурой. А следовательно — и большую силу.

Как вы уже поняли, украинской пшенице не хватает нашего внимания. Поэтому я считаю, что мы должны вернуть в массы культуру потребления этого продукта. Во-первых, поддержать отечественных фермеров и подсветить им альтернативные пути сбыта зерна. Потому что украинская пшеница — это национальное золото. Она должна быть не просто на складах, а в каждом магазине, в каждом ресторане и на столе в каждой семье.

Во-вторых, чтобы помочь украинцам по-новому открыть для себя вкусовые качества и пользу этого фантастического продукта. Показать, что из пшеницы можно быстро и легко приготовить множество блюд, например ризотто, вареники, голубцы и даже традиционные гречаники, но с пшеницей.

И в-третьих, я хочу, чтобы украинцы, смакуя блюда из пшеницы, усиливали свою связь с Украиной. И еще глубже узнавали об уникальности ее земли. Уверен, у нас есть большой потенциал для того, чтобы сформировать тренд на потребление пшеницы в мире. Но сначала следует начать с себя.

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