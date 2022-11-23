Украинское золото. Почему пора уделить больше внимания пшенице

23 ноября, 23:50
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Евгений Клопотенко: «Зерна пшеницы можно готовить так же, как и другие крупы» (Фото:5seconds/Depositphotos)

Евгений Клопотенко: «Зерна пшеницы можно готовить так же, как и другие крупы» (Фото:5seconds/Depositphotos)

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист

Это один из культовых украинских продуктов, но какое блюдо из нее вам известно, кроме кутьи?

По своей форме и сути страна начинается с земли. Речь не только о территории. Земля — это основа, без которой не существует страны. К примеру, я шеф-повар. Моя зависимость от земли гастрономическая. Поэтому я выбираю локальные продукты и стараюсь, чтобы каждый украинец осознавал и развивал их ценность.

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Рассмотрим, например, один из культовых украинских продуктов и наш национальный символ — пшеницу. Какое блюдо из него вы знаете, кроме кутьи? Допускаю, что больше и не вспомните. Все потому, что исходная форма этого продукта в нашем обществе практически забыта. Только подумайте, Украина обеспечивает 10% мирового экспорта пшеницы и закрывает потребности около 400 млн человек в мире. То есть украинцы ежегодно выращивают сотни тонн зерна, но в целостном виде употребляют его только раз в год. Не кажется ли вам это немного странным?

Мы как нация проваливаем простейшее тестовое задание на любовь к самим себе

Когда я начал более детально анализировать тему пшеницы, понял, что такую ситуацию спровоцировали несколько факторов. Прежде всего нам даже не приходило в голову, что зерна пшеницы можно готовить так же, как и другие крупы. К тому же среди украинцев существует заблуждение, что над блюдами из пшеницы нужно колдовать часами. В результате отсутствие спроса спровоцировало отсутствие предложения. На полках продуктовых магазинов мы можем обнаружить массу иностранных круп: десятки видов риса, киноа, чиа, булгур. Впрочем, купить зерна пшеницы это вызов.

Откровенно говоря, мне больно от такой реальности. Ведь это означает, что мы как нация проваливаем простейшее тестовое задание на любовь к самим себе. Объясню. Когда мы потребляем, например, рис, то из каждой купленной пачки отдаем условные 30−40 гривен той стране, которая его экспортирует. Таким образом, мы инвестируем средства в развитие иностранного рынка. Это как минимум недальновидно. Особенно сейчас, когда в стране полномасштабная война, нестабильная экономика, а украинские аграрии почти лишены возможности экспорта зерна за границу.

Кроме этого, игнорируя использование пшеницы в ежедневном рационе, мы лишаем себя связи с украинской землей. Что напрямую влияет на формирование и осознание нашей национальной идентичности. Убежден, что если нация научится готовить и ценить пшеницу, то сможет значительно глубже почувствовать свое единение с украинской культурой. А следовательно — и большую силу.

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Как вы уже поняли, украинской пшенице не хватает нашего внимания. Поэтому я считаю, что мы должны вернуть в массы культуру потребления этого продукта. Во-первых, поддержать отечественных фермеров и подсветить им альтернативные пути сбыта зерна. Потому что украинская пшеница это национальное золото. Она должна быть не просто на складах, а в каждом магазине, в каждом ресторане и на столе в каждой семье.

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Во-вторых, чтобы помочь украинцам по-новому открыть для себя вкусовые качества и пользу этого фантастического продукта. Показать, что из пшеницы можно быстро и легко приготовить множество блюд, например ризотто, вареники, голубцы и даже традиционные гречаники, но с пшеницей.

И в-третьих, я хочу, чтобы украинцы, смакуя блюда из пшеницы, усиливали свою связь с Украиной. И еще глубже узнавали об уникальности ее земли. Уверен, у нас есть большой потенциал для того, чтобы сформировать тренд на потребление пшеницы в мире. Но сначала следует начать с себя.

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Теги:   Пшеница Украинская кухня Евгений Клопотенко

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