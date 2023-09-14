Длительный стресс, подкрепленный высококалорийным питанием и нездоровыми привычками разрушает организм

Что происходит со здоровьем украинцев в последние полтора года и что с этим делать?

Многие из нас набрали лишний вес, который только растет, особенно в области живота. Стали плохо спать, хуже воспринимать информацию, хуже запоминать. У кого-то появились головные боли из-за высокого давления. Кого-то постоянно тянет на еду, и, преимущественно, на нездоровую (сладости, фастфуд). Это касается нас, тех, кто в тылу.

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У волонтеров, которые ездят на фронт, и военных ситуация еще сложнее: из-за высоких стрессов, «шумового загрязнения», а, точнее, постоянных взрывов, отсутствия полноценного сна, высококалорийного рациона, богатого углеводами, жирами, «энергетиками», которые поглощаются в огромных количествах, а также курения, развиваются различные нарушения обмена веществ, из которых в будущем могут развиться различные болезни. Именно об этом был мой доклад на конференции диетологов Дни нутрициологии и диетологии во Львове.

Если коротко, то хронический, длительный стресс, подкрепленный высококалорийным, бедным полезными веществами питанием и нездоровыми привычками (курение, энергетики) — это плохо, потому что разрушает организм, вызывает много нарушений и болезней с тяжелыми последствиями.

Мы не можем отгородиться от войны, не можем убрать этот постоянный источник стресса (сирены, взрывы, ночные пробуждения и тревогу), но уменьшить негативное влияние этого стресса мы можем.

1. Если вы на фронте, дополняйте свой рацион витаминами, минералами и фитонутриентами. Лучше всего это делать с помощью готовых комплексов. Таким образом обмен веществ будет происходить в более здоровом направлении.

Дополняйте свой рацион витаминами, минералами и фитонутриентами

2. Дополнительно можно принимать витамин С и Омега-3 жиры — они обладают противовоспалительным свойством, хорошо влияют на иммунную систему, улучшают состояние сосудов и уменьшают воспалительные процессы в них (профилактика атеросклероза и сосудистых катастроф в виде внезапной коронарной смерти, инсультов, инфарктов).

3. Из добавок можно также принимать курсами аргинин и лецитин. Аргинин нужен для нормальной работы сосудов, сокращения мышц, выработки энергии. Лецитин нормализует работу всех клеточных мембран и способствует лучшей работе всего организма, в первую очередь, клеток мозга (нейронов) и клеток печени (гепатоцитов).

4. Если есть инсулинорезистентность (постоянное желание есть, особенно сладости, есть лишний вес), можно принимать метформин в небольшой дозе — 500 мг/день. Метформин уменьшает инсулинорезистентность, увеличивает чувствительность клеток к инсулину, который транспортирует глюкозу. Таким образом, глюкоза попадает в клетки и используется в качестве энергии, а не превращается в жир. Метформин считается геропротектором (защищает от общего старения), нейропротектором (защищает мозг), ангиопротектором (защищает сосуды) от вредного воздействия высоких уровней сахара (гипергликемии).

В питании следует обратить внимание на:

1. Избегать одноразовых жировых нагрузок, например, жареные котлеты, сало, колбаса типа салями, твердый сыр, сладости (вафли, пирожные с кремом, конфеты с кремовой начинкой) — это негативно влияет на поджелудочную железу и печень, ухудшает переваривание и усвоение пищи, способствует развитию воспаления, а у некоторых людей может вызвать и обострение панкреатита (воспаление поджелудочной железы) и холецистита (воспаление желчного пузыря).

2. Из сладостей отдавать предпочтение тем, которые содержат цветные пигменты и клетчатку — ягоды, фрукты, пастилу, сухофрукты домашнего изготовления без использования сиропов и консервантов.

3. Стараться употреблять квашеные овощи: они делают здоровым кишечник, укрепляют иммунную систему, улучшают работу мозга и способствуют уменьшению стресса (стимулируют образование гамма-аминомасляной кислоты).

4. Ешьте зелень. Её не нужно много, важно, чтобы она была: зелень уменьшает воспаление, которое растёт при стрессе, и, так же, как и ягоды, защищает сосуды и мозг от медленного разрушения стрессом.

5. Из напитков выбирайте чистую воду. Сладкие напитки содержат очень много сахара, который, даже при незначительном лишнем весе, не говоря об ожирении, превращается в жир и нездоровых сахарозаменителей, которые нарушают обмен веществ и могут способствовать развитию рака (как аспартам, например). В воду можно добавлять лимонный сок — из лимонов или концентрированного лимонного сока.

6. Орехи сочетайте не с медом, а с сухофруктами (волонтеры любят передавать на фронт «энергетические батончики» из меда, сухофруктов и орехов).

7. По возможности готовьте себе какао — в нем много противовоспалительных веществ и магния, который успокаивает и оздоравливает.

8. Зеленый чай — универсальный адаптоген, который содержит более 300 ценных для здоровья, веществ. Достаточно стакана в день.

9. Когда готовите или употребляете каши, добавьте к ним клетчатки — овсяных отрубей, которые будут замедлять резкий подъем сахара в крови, и защитят от ожирения.

10. Перед сном — стакан настоя ромашки: она не только снимает усталость, способствует снятию напряжения с мышц, но и обладает успокаивающим и противовоспалительным эффектом.

Самое сильное оружие — физические упражнения и медитация, включая глубокое дыхание. И сон, желательно продолжительностью 7−8–9 часов. Если есть возможность, вздремнуть днем — короткий сон в течение 15 минут добавляет несколько "рабочих" часов после обеда, то есть после короткого дневного сна вместо вялости и ощущения усталости будете иметь прилив энергии и свежий мозг.

Эти приемы уменьшают стресс и увеличивают размер гиппокампа (это структура в мозге, ответственная за эмоции и память), таким образом, улучшая память.

Курение и алкоголь не снимают стресс, лишь усугубляют его последствия. Алкоголь в сочетании с жирной пищей часто вызывает острый панкреатит — чрезвычайно тяжелое состояние, которое требует интенсивного лечения в больнице.

Поэтому не «прогибайтесь» под давлением ежедневной жизни, возьмите свой стресс под контроль, прежде, чем он возьмет контроль над вами. «И все на свете надо пережить. И каждый финиш — это, по сути, старт», — как говорила наша гениальная Лина Костенко.

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Текст публикуется с разрешения автора

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