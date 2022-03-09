Для тех, кто был вынужден покинуть свой дом. Как справиться с эмоциями

Исакча, Румыния. 2 марта 2022 года. Украинцы — беженцы уходят из Украины в Исакчу в Румынии после пересечения границы (Фото:jordache/Depositphotos)

Уезжающие испытывают одновременно огромное количество чувств, которые сложно выдержать

Для тех, кто сейчас находится в пути. Кто эмигрирует, кто покинул свои города. И для тех, кто принимает эмигрантов и переселенцев. Для помощи в адаптации.



Мы сейчас не в Киеве. Живем у друзей. Большой разновозрастной компанией из разных городов Украины. И я сейчас не только в теории, но и на своей шкуре и сердце чувствую, что такое далеко от дома не по собственному желанию. Не зная, останется ли дом вообще и будет ли куда вернуться. Волнуясь обо всех оставшихся и всех, кто сейчас в большей опасности.

В этом тексте — то, что я обещала написать волонтерам, которые принимают людей (детей и взрослых), и тем, кто сейчас уезжает в другие города и страны. Я надеюсь, что здесь будет важна теория и практика.

Те, кто едут, испытывают одновременно огромное количество чувств, которые сложно выдержать — страх, горе, тревогу, стыд, чувство вины, неуверенность, бессилие, жалость, злобу… И эмоции могут менять друг друга, затапливая и взрослых, и детей. Все эти эмоции — закономерны.

Очень важно сейчас поддерживать: то, что ты чувствуешь — естественно. Очень сложно, но естественно.

Но как только человек попадает в относительное чувство безопасности, он делает выдох всего своего напряжения, и это может проявляться как в реакции горевания, ведь человек переживает настоящую потерю. Утрата — это не только люди. Это места, имущество, часть жизни, воспоминания, надежда, связи…

Горюют о потере дома, чувствуют боль о тех, кто, возможно, остался, переживают потерю многих своих частей и ролей. И проявляться это может в слезах, чувстве бессилия, вине, замирании.

Потеря — это не только люди

А может, не очевидно, в агрессии на тех, кто эту первичную безопасность и заботу сейчас обеспечивает. Кто заботится. Помните, как ребенок, который был целый день без мамы, когда мама возвращается, направляет на нее все тяжкое, что чувствовал в разлуке.

Это может быть непонятно, досадно, больно волонтерам и всем, кто протягивает руку. Пожалуйста, помните, что эта странная неблагодарность и злоба — к сожалению, действие травмы. Проявление боли. Пожалуйста, не принимайте его на свой счет.

А те, кому сейчас протягивают руку, кто сейчас принимает помощь, не кусайте эту руку.

И всем, кто помогает, важно заботиться о себе, чтобы не выгореть под тяжестью страданий. Каждый раз, когда мы видим, слышим, сопереживаем другому, мы получаем вторичную травматизацию. Это очень большая нагрузка. Пожалуйста, старайтесь отдыхать, не сливаться с чувствами тех, кто рядом страдает («я тебе сочувствую, я с тобой, но я не ты»).

Тем, кто оказывает помощь, важно помнить о разнице — мы сочувствуем или жалеем. Из сострадания мы помогаем человеку, но не даем ему войти в состояние жертвы, не поддерживаем состояние беспомощности и вседозволенности. Из жалости — думая, что он бедняжка, мы можем инвалидизировать человека, отнять те силы, которых у него и так немного. За каждым человеком мы должны видеть силу. Он может хоть какой-то своей частью влиять на свою жизнь. Беспомощность — опасна. Что человек сам может сделать? Наименьшее действие.

Если кто-то, ребенок или взрослый, ведет себя недостойно:

— Я очень сочувствую, я вижу, как вам сложно, но я не разрешаю так себя вести.

— Наши правила таковы.

— Мне больно и страшно, я грущу вместе с вами — но я не разрешаю такого поведения.

— Вам важно сделать это и это.

— Вот в этом я могу вам помочь, а это вам важно сделать. Сначала это, потом это.

Процесс адаптации к новым условиям имеет свою динамику. Гарри Триандис (Triandis HC Culture and Conflict) описал схему адаптации, состоящую из пяти этапов. Если описать их просто — хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо

1. Хорошо: эмоциональный подъем, энтузиазм, душевное оживление, большие надежды. Наконец чувство безопасности, поддержки и свободы.

Важно экономить силы и ресурсы. Постепенно овладевать новым местом.

2. Хуже: чувство дискомфорта, взаимного непонимания с местными жителями и неприятие ими. Культурный шок (напишу о нем ниже). Это может приводить к разочарованию и тоске, замешательству. Усиливается чувство утраты.

Важно наблюдать за местными жителями, изучать правила, этикет, традиции, язык, стараться общаться не только с земляками, если есть такая возможность, а обществу — включать в общую жизнь, приглашать в гости, рассказывать об особенностях правил и традиций. Важно выражать благодарность заботящимся. И включаться в помощь.

3. Плохо: на этом этапе может нарастать тоска и сказываться на отсутствии ресурса. Растерянность.

Очень важна включенность во внешние процессы, любые собственные действия. На этом этапе критически важна поддержка принимающей общины, помощь в адаптации, знакомства, вовлечение в работу. Важная инвентаризация собственных умений и знаний буквально выписать, что я умею, что я могу делать. Важно просить о помощи и предлагать помощь. И выражать благодарность.

4. Лучше: возвращается чувство уверенности, появляется возможность влиять на происходящее. Чувствуется оптимизм, возвращается чувство удовлетворенности.

Важно фиксировать любые успехи. И строить планы

5. Хорошо: на этом этапе мы чувствуем себя устойчиво, в контакте со своими ресурсами и возможностями. Строим и реализуем планы на будущее.

Культурный шок: термин, предложенный американским антропологом Калерво Оберг. Когда человек попадает в новые условия, его сенсорные, символические, вербальные и невербальные системы не узнают привычное, они выключаются. Это состояние, когда я не могу понять, чего от меня хотят, как устроена жизнь, как проконтролировать и предугадать поведение других — это вызывает тревогу и панику. Это происходит до тех пор, пока мы не начнем исследовать особенности, «культурный код» других людей, не узнаем их привычки, не войдем в более близкий контакт. Поэтому очень важно, как только появляются силы — входить в контакт.

Важно узнавать место, людей, культуру, учить язык, интересоваться историей. Уважать место, куда приехал. Оставаясь в контакте со своей культурой и идентичностью.

Важно купить, взять с собой, подготовить книги на украинском языке, возможно, сделать подборку сказок и песен. Это то, что поможет создать мост между внутренней и внешней реальностью, дать ощущение опоры на корне. А еще стоит в пути читать о городе, стране, в которую едем. Ходить на экскурсии.

Что важно для волонтеров, принимающих и переезжающих:

1. Физическая безопасность, то, что определяет жизненность — детям и взрослым важно знать, где они будут жить, что и где будут есть, где туалет, где спать, где можно гулять (это буквально экскурсия по новой местности, новому зданию, всем помещениям), какие ресурсы в доступе. На первом этапе личных ресурсов маловато.

2. Правила — что можно, что нельзя. Куда можно — куда нельзя. Какие традиции поддерживаются, какой режим.

3. Что могу делать сам — предлагать действия, как человек может позаботиться о себе — приготовить еду, убрать, помочь волонтерам, помочь тем, кто рядом. Любые действия за пределом беспомощности возвращают силу.

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4. Помочь выстроить коммуникацию — знакомиться и знакомить, привлекать к «жизни общества», рассказывать и предлагать участвовать в существующих традициях, создавать общие ритуалы, давать поручения и поддерживать успех в них. Рассказывать о культуре, помочь в изучении языка. Просить рассказать о культуре своего народа (чтобы сохранялся контакт со своей культурой и идентификацией).

5. Поддержка психологическая — ведется параллельно (для детей здесь нужны краски — фломастеры — карандаши-мелки, пластилин, то, из чего можно делать домики, маленькие игрушки, бумага разноцветная, подушки, ткани).

Детям важно:

— расписание дня;

— поддержка рутин и правил; изучение новых правил;

— если есть возможность, купить им книги на украинском;

— помочь установить контакты с тем, кто рядом и с теми, кто остался;

— слушать, отвечать на вопросы, быть готовым к тому, что вопросы будут повторяться, что ребенок будет обвинять родителей в произошедшем, могут быть любые эмоциональные отреагирования;

— дать возможность почувствовать, что у них сейчас есть свое, что они могут сказать — мой, моя;

— делать новые фото в телефоне, смотреть старые, развлекаться и играть;

— психологическое сопровождение.

Уехавших в другой город другую страну может преследовать синдром выжившего — чувство вины за то, что находишься в более благоприятных условиях. Важно помнить, что самое главное — жизнь! Каждый из нас находится на своем месте. Всегда. На своем фронте. И его жизнь и жизнь детей — абсолютная ценность. И каждая мысль об Украине, слово поддержки, каждое доброе слово, которое благодаря вашему поведению, вашим реакциям, вашим действиям, скажут об Украине и украинцах — достойных, благодарных, сильных, ценностных — это вклад в нашу страну.

И ваши силы скоро будут очень нужны. Берегите себя, пожалуйста.

Текст публикуется с разрешения автора

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