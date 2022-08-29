Практические советы. Как помочь ребенку адаптироваться к школе

При любой форме обучения важно обозначить в квартире место, которое будет " школьным", рабочим

Скоро в школу. Помощь в адаптации. Для разных форм обучения. Совершенно практичное . Школа сейчас — одна из частичек нашего ощущения стабильности. Дети в сентябре каждый год идут в школу. Да, так есть, да, наверное, будет. Само ощущение возвращения в школу напоминает «возвращение» в состояние «нормальности», привычности.



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Я собрала темы, которые сейчас чаще звучат.

Режим. Уже важно начинать просыпаться раньше. Сейчас сил на адаптацию к новому режиму тоже не достаточно. Но режим — соблюдение рутин — придает стабильности.

При любой форме обучения важно, по возможности, в квартире указать место, которое будет «школьным», рабочим. Хоть маленькая полочка, стол, где будет отметка флажок или наклейка. Нам нужны переходы из пространства в пространство. Это ускорит процесс настройки на работу. При онлайн-обучении важно все же стараться выходить в эфир не из постели. Я детей так и спрашиваю: «Как будет обозначено твое „рабочее место“?»

Договориться о завтраках, чтобы не тратить время и силы на выбор и сопротивление (мюсли, каши).

Подготовить возможную одежду, чтобы ребенок сам коснулся того, что будет одевать.

Если в младшей школе система обучения не похожа на ранее существовавшую, например, разные предметы ведут разные учителя, важно ребенка предупредить об этом. Прекрасно, если есть возможность увидеть фото учителей или еще успеть сделать собрание, чтобы дети могли познакомиться.

Режим добавляет стабильности

Если ребенок будет учиться онлайн — договориться, что делать дома во время сирены.

Напомнить, как включаются приложения, которые используются в обучении.

По возможности встретиться с классом или одноклассниками в зуме.

Если ребенок учится офлайн и будет ходить в школу сам, пройти несколько раз по дороге в школу.

Обязательно посмотреть, где по дороге есть укрытие, договориться о том, что ребенок должен делать во время сирены, если идет, если едет в транспорте, как ребенок будет обязательно выходить на связь.

Подготовить рюкзачок. Что с собой нужно иметь: зарядка для телефона, печенье, вода, фонарик, список близких телефонов, бейджик с именем и фамилией и телефоном родных, необходимые лекарства, влажные и сухие салфетки, возможно, свисток.

Если есть возможность, пройтись по школе. Детям важно телом почувствовать место, где они будут находиться. Потрогать парты, пойти в туалет, увидеть столовую.

Вопросы от детей ( конечно, не об обучении).

Первый этап в школьной жизни — восстановление отношений, возможность почувствовать и занять свое место. Близость исцеляет, создает пространоство безопасности.

Многие дети идут в новые школы, в Украине и за рубежом:

— А я найду друзей? (Конечно!)

— А это не будет предательством моих друзей и моей школы? (Точно нет, ты можешь продолжать дружить с детьми из твоей старой школы, сможешь познакомиться с новыми, а потом все встретитесь)

— А я точно там буду нужен, все места в классе заняты? (Нам точно всегда есть место, ты займешь свое)

— А я смогу привыкнуть? (Ты точно со временем привыкнешь)

— А мне понравится учительница?—- в младшей школе (Надеюсь, да, вы понравитесь друг другу)

Для детей, которые будут учиться в школе на незнакомом языке, возможно, стоит подготовить карточки, где бы было написано: «туалет», «вода», «помогите, пожалуйста» — самое главное.

Что мы напоминаем:

— Переспрашивать, когда непонятно.

— Обязательно знать, где туалет, где вода.

— Здороваться, просить о помощи, извиняться, благодарить —пережитый стресс, изменения в жизни и окружении у многих детей эти навыки приглушили.

— Узнавать правила новой среды, они могут отличаться.

— Обязательно помнить: не выходить из школы, не предупредив учителя и родителей.

— Ничего на улице не трогать! Не поднимать с земли предметы, не влезать на деревья.

Знаете, с несколькими учительницами мы договорились, что они напишут письма детям, которых учили в прошлом году, детям, которые сейчас будут учиться в других странах и других школах. Это письмо о том, что мы не теряем связь, о том, что мы помним друг о друге и встретимся. И еще оно должно стать разрешением на то, чтобы ребенок заводил новых друзей, это подтверждение того, что адаптация к новому — не измена тому, что нам важно. Это расширение. И еще в письме просьбы можно записывать все, что нравится в новой среде.

И с одной учительницей мы создавали письмо для новых учащихся. Поздравления, рассказ о правилах, фото класса, пожеланиях от себя и фото учителей.

Текст публикуется с разрешения автора

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