Когда мозг вскипает и трудно дышать. Три упражнения для снятия стресса

Это проверенные способы перезагрузки

Чувствуете, что голова не ваша? Без конца крутятся мысли, в которых особой ясности нет. Засыпаете уставшими, просыпаетесь уставшими. Мозг вскипает до того, что порой трудно дышать? Всем иногда нужна перезагрузка, и это явные признаки ее необходимости.



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Поскольку в голове нет кнопочки «reset», чтобы проснуться на утро свежими и жизнерадостными, над перезагрузкой придется поработать самостоятельно.

В краткосрочной перспективе есть три проверенных способа вернуть себе «легкую голову»:

Медленные пешие прогулки отлично приводят мысли в порядок

1. Пишите. Помните же, что бумага стерпит все. Но пишите, не задумываясь, не стараясь, не выводя буквы, не анализируя. Пишите все, что выводит рука (именно рука, не клавиатура, хотя можно попробовать и так, потом поделитесь опытом). Выливайте весь поток подсознания. Когда закончите, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Посидите так 15 минут, а затем прочтите то, что занимает вашу голову.⠀

2. Гуляйте. Медленно. В местах, где минимум людей. Начните с получаса. В какой-то момент заметите, что совершенно ни о чем не думаете, а разглядываете кусты и деревья, архитектуру, мелкие детали, траву, что угодно. Медленные пешие прогулки отлично приводят мысли в порядок.⠀

3. Если ваша жизнь связана с постоянными стрессами, конфликтами, эмоциональным шоком, что сказывается и на психическом, и на физическом здоровье, займитесь спортом. Без шуток. На постоянной основе. Не ограничивайтесь тренажерами и беговой дорожкой. Добавьте в жизнь движения: танцы, бокс, восточные единоборства, акробатика. Голова будет занята по делу, времени думать о чем-то другом будет. Спорт отлично позволяет чувствовать себя в моменте и дает эмоциональную разрядку. Перезагрузка происходит на каждом занятии, и стресс не успевает накапливаться.⠀

Если чувствуете, что совершенно разбиты и никак не можете разобраться со своими мыслями — обратитесь к специалисту. Вместе вы найдете причину и путь к эмоциональному здоровью.⠀

Всем легкого окончания недели.

Текст публикуется с разрешения автора

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