Три варианта. Что приготовить на пикнике
Телячий шашлык в гранатовом соке (Фото:предоставлено автором)
Предлагаю замариновать шашлык в гранатовом соке — он получится нежным, сочным и изумительно вкусным
С наступлением тёплых дней тема пикников и рецептов для них становится очень популярной. И действительно, для нас, городских жителей — это прекрасная возможность практически весь день провести на природе, вкусно поесть и вообще просто сменить обстановку. На природе можно готовить все что угодно: стейки из мяса, рыбу, делать овощи-гриль и экспериментировать с соусами. Я очень люблю это время за свежий воздух, запах дыма и возможность собраться большой компанией. А чем полакомиться? У меня есть три варианта.
Телячий шашлык в гранатовом соке
В чем только не маринуют мясо для шашлыка — и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Наверное, каждый из этих рецептов по-своему хорош, но у меня есть для вас еще один вариант маринада. Я предлагаю приготовить шашлык в гранатовом соке — нежный, сочный и удивительно вкусный.
Время приготовления — 1 час 45 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- Телятина (ошеек или лопатка) — 1 кг
- Гранатовый сок (лучше свежевыжатый) — 400 г
- Лук — 300 г
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Телятину зачистьте от жира и пленок и порежьте на небольшие кусочки (2−3 сантиметра). Лук порежьте полукольцами. Выложите в миску мясо и лук, посолите и поперчите.
Залейте мясо гранатовым соком и оставьте на полтора часа при комнатной температуре.
Нанизывайте на шампуры и жарьте на мангале до готовности (около 10 минут), постоянно переворачивая.
Форель на мангале со специями
Рыба на мангале — отличный вариант для пикника. Готовится она гораздо проще и быстрее мяса. Ее не нужно долго мариновать и жарить нужно гораздо меньше. Я хочу предложить совсем быстрый способ, который позволит вам наслаждаться удивительно вкусной рыбой уже через 15 минут. Итак, сегодня готовим форель на мангале со специями.
Время приготовления — 25 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- Форель (радужная) — 500−600 г
- Петрушка (листья) — 20 г
- Тимьян (свежий) — 5 г
- Сок лимона (половины лимона)
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Форель очистить от чешуи и внутренностей. Разрежьте по брюху и аккуратно разверните, чтобы рыба получилась плоской. Посолите, поперчите, натрите измельченной петрушкой, тимьяном и соком лимона. Выложите рыбу на решетку для гриля.
Запекайте на мангале по 5 минут с каждой стороны, или пока рыба немного не подрумянится. Подавайте с картофелем или овощами гриль.
Жареные баклажаны в маринаде
Недавно я задумался, почему жареные на гриле овощи очень редко маринуют. И решил это поправить. Сегодня я расскажу вам, как приготовить жареные на гриле баклажаны в маринаде. Кисло-острый вкус хрустящих баклажанов с непревзойденным ароматом гриля — это именно то, что нужно.
Время приготовления — 20 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- Баклажан — 1 шт.
- Уксус яблочный — 2 ст. л.
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Перец чили — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
Баклажан хорошо помойте и обсушите. Затем нарежьте его продольными слайсами толщиной около 0,5 см. Старайтесь нарезать так, чтобы все слайсы были одинаковой толщины.
Переложите слайсы баклажана в миску и полейте 2 ст. л. растительного масла.
Затем добавьте к баклажанам соль по вкусу.
Разогрейте сковороду гриль и обжарьте полоски баклажана до румяного цвета, добавив в сковородку еще немного растительного масла. Можно использовать и обычную сковороду.
Очистите 1 зубчик чеснока и изрубите его мелкими кубиками.
Перец чили помойте и нарежьте кружочками, не очищая от семян. При желании можно использовать вместо перца корень имбиря.
Соедините в миске 2 ст. л. яблочного уксуса (можно использовать и винный), порубленный чеснок, слайсы перца чили и 2 ст. л. растительного масла.
Хорошо размешайте маринад и немного посолите по вкусу.
Готовые слайсы баклажанов положите в маринад и перемешайте. При подаче полейте баклажаны маринадом.
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