Три варианта. Что приготовить на пикнике

Предлагаю замариновать шашлык в гранатовом соке — он получится нежным, сочным и изумительно вкусным

С наступлением тёплых дней тема пикников и рецептов для них становится очень популярной. И действительно, для нас, городских жителей — это прекрасная возможность практически весь день провести на природе, вкусно поесть и вообще просто сменить обстановку. На природе можно готовить все что угодно: стейки из мяса, рыбу, делать овощи-гриль и экспериментировать с соусами. Я очень люблю это время за свежий воздух, запах дыма и возможность собраться большой компанией. А чем полакомиться? У меня есть три варианта.

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Телячий шашлык в гранатовом соке

В чем только не маринуют мясо для шашлыка — и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Наверное, каждый из этих рецептов по-своему хорош, но у меня есть для вас еще один вариант маринада. Я предлагаю приготовить шашлык в гранатовом соке — нежный, сочный и удивительно вкусный.

Время приготовления — 1 час 45 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Телятина ( ошеек или лопатка) — 1 кг

ошеек или лопатка) — 1 кг Гранатовый сок ( лучше свежевыжатый) — 400 г

лучше свежевыжатый) — 400 г Лук — 300 г

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Телятину зачистьте от жира и пленок и порежьте на небольшие кусочки (2−3 сантиметра). Лук порежьте полукольцами. Выложите в миску мясо и лук, посолите и поперчите.

Залейте мясо гранатовым соком и оставьте на полтора часа при комнатной температуре.

Нанизывайте на шампуры и жарьте на мангале до готовности (около 10 минут), постоянно переворачивая.

Форель на мангале со специями

Рыба на мангале — отличный вариант для пикника. Готовится она гораздо проще и быстрее мяса. Ее не нужно долго мариновать и жарить нужно гораздо меньше. Я хочу предложить совсем быстрый способ, который позволит вам наслаждаться удивительно вкусной рыбой уже через 15 минут. Итак, сегодня готовим форель на мангале со специями.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 2

Ингредиенты

Форель ( радужная) — 500−600 г

радужная) — 500−600 г Петрушка ( листья) — 20 г

листья) — 20 г Тимьян ( свежий) — 5 г

свежий) — 5 г Сок лимона ( половины лимона)

половины лимона) Соль и перец — по вкусу

Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Форель очистить от чешуи и внутренностей. Разрежьте по брюху и аккуратно разверните, чтобы рыба получилась плоской. Посолите, поперчите, натрите измельченной петрушкой, тимьяном и соком лимона. Выложите рыбу на решетку для гриля.

Запекайте на мангале по 5 минут с каждой стороны, или пока рыба немного не подрумянится. Подавайте с картофелем или овощами гриль.

Жареные баклажаны в маринаде

Недавно я задумался, почему жареные на гриле овощи очень редко маринуют. И решил это поправить. Сегодня я расскажу вам, как приготовить жареные на гриле баклажаны в маринаде. Кисло-острый вкус хрустящих баклажанов с непревзойденным ароматом гриля — это именно то, что нужно.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 2

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт.

Уксус яблочный — 2 ст. л.

Растительное масло — 4 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Перец чили — 1 шт.

Соль — по вкусу

Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Баклажан хорошо помойте и обсушите. Затем нарежьте его продольными слайсами толщиной около 0,5 см. Старайтесь нарезать так, чтобы все слайсы были одинаковой толщины.

Переложите слайсы баклажана в миску и полейте 2 ст. л. растительного масла.

Затем добавьте к баклажанам соль по вкусу.

Разогрейте сковороду гриль и обжарьте полоски баклажана до румяного цвета, добавив в сковородку еще немного растительного масла. Можно использовать и обычную сковороду.

Очистите 1 зубчик чеснока и изрубите его мелкими кубиками.

Перец чили помойте и нарежьте кружочками, не очищая от семян. При желании можно использовать вместо перца корень имбиря.

Соедините в миске 2 ст. л. яблочного уксуса (можно использовать и винный), порубленный чеснок, слайсы перца чили и 2 ст. л. растительного масла.

Хорошо размешайте маринад и немного посолите по вкусу.

Готовые слайсы баклажанов положите в маринад и перемешайте. При подаче полейте баклажаны маринадом.

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