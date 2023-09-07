Перехватило дыхание? Что происходит в организме, когда мы боимся

Тревога и страх возникают в мозге — но ощущаем мы их в других частях тела

Сердце колотится. Дыхание перехватило. Внутри все сжалось. Эти фразы многие люди используют для описания страха и тревоги. Как правило, беспокойство ощущается в груди или в животе, а голова, когда мы напуганы, обычно не болит. Во многих культурах храбрость и трусость ассоциируются скорее с сердцем или кишечником, нежели с мозгом.

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Но наука традиционно считает именно мозг тем местом, где возникают и обрабатываются тревога и страх. Тогда почему же эти эмоции ощущаются в других частях тела?

Я психиатр и нейробиолог, который исследует и лечит страх и тревогу. В своей книге Afraid я объясняю, как страх действует на мозг и тело и как влияет на организм слишком сильное беспокойство. Исследования подтверждают: хотя эмоции действительно зарождаются в мозге, выполняет его приказы тело.

Страх и мозг