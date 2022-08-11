Это может помочь. Что нужно сделать, чтобы преодолеть стресс

Вячеслав Халанский: «Бывает ли у вас так, что вы вроде бы слушаете близкого человека, но не присутствуете здесь и сейчас?» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)

Учитесь включаться в свою жизнь и жизнь других

Как справиться со стрессом (доказательные рекомендации). Включайтесь в жизнь других — это может помочь справиться со стрессом.



Стресс влияет на:

1. Мысли о будущем: «А что будет дальше…»;

Видео дня

2. Решение о том, какой сделать выбор: «Стоит ли возвращаться в страну или нет…»;

3. Желание обвинить кого-либо: «Он не должен был этого делать…»;

4. Резкие суждения о себе: «Я слабый человек…»;

5. Воспоминания о тяжелых событиях: «Я постоянно думаю о своей потере…»;

6. Тревожные мысли о других: «С ним точно что-нибудь случится…»;

Это приводит к тому, что мы:

— становимся взрывными и создаем конфликт вокруг себя: «Меня все и все раздражают…»;

— замыкаемся в себе и отстраняемся от тех, кого любим — никого не хотим видеть…

— много времени можем проводить в постели и не подниматься: «Мне плохо…»

Обратите внимание на то, что делаете именно сейчас

Стресс меняет нашу жизнь, и иногда мы не можем справиться. И очень хорошо, когда есть близкий человек, способный помочь, или поддержать.

Что же нужно сделать, чтобы преодолеть стресс: учиться включаться в свою жизнь и жизнь других? Именно это поможет вам лучше справляться со стрессом.

Как это делать?

Включаться в свою жизнь значит уделять ей внимание. Бывает ли у вас так, что вы вроде бы слушаете своего ребенка или близкого человека, но не присутствуете здесь и сейчас? Или быстро пьете свой чай или кофе, но не чувствуете ни вкуса, ни аромата? Обратите внимание на то, что вы делаете именно сейчас. Что вы при этом чувствуете, каково ваше дыхание. Сосредоточение на том, что вы делаете и как именно делаете, поможет вам справиться со стрессом.

Недавно мы разговаривали с женой. Но я чувствовал, что совсем не был рядом с ней. В одно ухо влетело, а в другое вылетело. «Слышишь ли ты меня? Ты словно бы не здесь», — сказала она, и почувствовал, что действительно был где-то в другом месте. Мысли, вызвавшие у меня стресс, переносили совсем в другое пространство. Я отбросил свои мысли о будущем и стал ее слушать. В следующий раз поговорим о том, как тренировать свое внимание и концентрацию.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.