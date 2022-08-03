Треугольник победителя. Как помогать, чтобы не вредить себе и другим

Прекратите самоутверждаться за счет тех, кто постоянно жалуется на жизнь

«Рабочая» жизнь — это цепь взаимосвязанных ситуаций и взаимодействий между руководителями и их командами. Каждый из нас играет свою роль. Общий результат — это то, насколько успешно мы справляемся с отведенными ролями.



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Стивен Карпман, ученик Эрика Берна, автора известной книги Игры, в которые играют люди, изучал поведенческие факторы, влияющие на взаимодействие людей, и в простой модели треугольника описал одну из самых распространенных моделей взаимодействия, отражающую развивающуюся по определенному сценарию созависимость.

«Драматический треугольник Карпмана» проявляется и в бытовом, и в рабочем контексте.

Суть треугольника в том, что каждая вершина — определенная роль, которую занимает человек в той или иной ситуации: спаситель, жертва, агрессор. Роли тесно связаны, дополняют друг друга. Суть взаимодействия внутри треугольника — поиск виновных и переложение ответственности.

Преследователь чувствует бремя ответственности и очень устает от этого

Практически всегда первой появляется жертва — это вечно обделенный страдалец. Далее жертва выбирает преследователя, агрессора, который ее угнетает. Находит притворную внешнюю причину страданий, потом ищет того, кто защитит и поможет — спасителя. Как только спасатель найден, теория треугольника запускается, жертва начинает манипулировать. Такие отношения всегда деструктивны, в результате все страдают, но никто не разрывает цепь.

Сегодня подготовила шпаргалку о том, как от деструктивной помощи перейти к конструктивной, чтобы помогая — помогать.

Как помогать, чтобы не вредить себе и другим: от треугольника Карпмана к треугольнику победителя, от драмы к победе

Драматический треугольник: как из-за непрошенной помощи не потерять себя и не навредить другим? (автор модели — Стивен Карпман, 1968)

Преследователь: напряженный, раздраженный, злой и боится, постоянно предсказывает новые беды в будущем. Контролирует ближних, чувствует бремя ответственности и очень устает от этого.

Спаситель: чувствует жалость к жертве и злобу к преследователю. Наслаждается осознанием своей миссии «спасать». Но на самом деле его никто не просил о помощи. Его потребность — иллюзия, а цель его действий и советов — самоутверждение.

Жертва: для жертвы жизнь — это страдание. Все к ней несправедливы, она устает и не справляется. Она инертна, она боится и ждет от жизни только плохого.

Все участники периодически меняются ролями.

Треугольник победителя: как через помощь прибавлять сил и себе, и другим? (автор модели — Эйси Чой, 1990)

Уверенный: использует собственную энергию для положительных изменений и обеспечения потребностей. Не смакует страдания другого человека. Не спасает, отказываясь от своих прав для смягчения удара. Рассматривает переговоры и согласование интересов как часть процесса решения проблемы.

Заботливый: не вмешивается, если его не просят о помощи или если у него нет ресурса помогать, не обременяет себя чувством вины. Рассчитывает свои силы для помощи уязвимому. Наиболее безопасный путь помочь и не навредить — это внимательно выслушать уязвимого.

Уязвимый: осознает, что нуждается в помощи, потому что не может справиться самостоятельно. Способен оценить ситуацию и свои ресурсы, чтобы опираться на них. Когда испытывает дефицит собственных ресурсов, обращается за помощью, способен сформулировать, в какой именно помощи нуждается, и принять ее для решения сложной жизненной ситуации.

Переход от «драмы» к «победам»

В социальном взаимодействии мы сознательно или подсознательно играем разные роли. Часто в желании помочь, поддержать, спасти, действительно лишаем человека возможности брать на себя ответственность за собственную жизнь и решение проблем. Так постепенно мы становимся спасителем, а тот, кому помогаем, — жертвой. Помощь, эмпатия и взаимоподдержка — это то, что спасает миллионы украинцев сейчас. Но крайне важно не перейти границу, за которой вы превращаетесь в «спасителя», «агрессора» или «преследователя», а человек, которому вы помогаете, — в беспомощную, безответственную и бесправную «жертву».

Важно вовремя отдавать себе отчет, когда вы попадаете в ловушку треугольника Карпмана, и переходить в треугольник победителя.

Жертва. Как выйти из драматического треугольника

Перестаньте жаловаться. Потратьте это время и энергию на поиски возможностей исправить не устраивающую вас ситуацию. Запомните раз и навсегда: Ответственность за вашу жизнь только на вас. Даже если вам обещали, если вам очень хочется разделить эту ответственность с кем-нибудь. Жизненный контекст постоянно меняются, возможности и интересы людей тоже. Хватит ждать спасения от других. Все, что вы делаете, — это ваш выбор и ваша ответственность. И вы можете сделать другой выбор, если вас это не устраивает. Не оправдывайтесь и не корите себя, если вам кажется, что вы не отвечаете чьим-либо ожиданиям. Это не их жизнь, это ваша.

Преследователь. Как выйти из драматического треугольника

Прекратите винить в своих проблемах других людей и обстоятельства. Быть жертвой — это часто выбор человека. Насильно сделать другого человека счастливым невозможно. Никто не обязан отвечать вашим представлениям о том, что правильно и неправильно, хорошо и не хорошо для другого человека. Люди разные, ситуации разные, если вам что-то не нравится — это ваше право, но это не обязывает других людей меняться под ваши потребности. Решайте разногласия мирным путем, без злобы и агрессии. Не стоит самоутверждаться за счет тех, кто слабее вас.

Спаситель. Как выйти из драматического треугольника

Если у вас не просят помощи или совета, не вмешивайтесь. Перестаньте думать, что вы лучше знаете, как нужно жить и какая помощь нужна другим. Вы — это вы, они — это они. Не давайте непрошеных советов и необдуманных обещаний. Хватит ждать благодарности и похвалы. Вы же помогаете, потому что хотите помочь, а не за почести и награды, правильно? Перед тем, как броситься «делать добро», честно спросите себя: так ли уж необходимо и эффективно ваше вмешательство? Прекратите самоутверждаться за счет тех, кто постоянно жалуется на жизнь.

Текст публикуется с разрешения автора

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