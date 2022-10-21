Стоит задуматься. Существуют ли на самом деле токсичные люди

Всякий раз, когда вам хочется навесить на какого бы то ни было человека ярлык «токсичный», это сигнал, что пора присмотреться к себе

Немного старой доброй довоенной психологии, не теряющей актуальности.



Когда-то мы так «переели» слова «токсичный» (в 2018-м словарь Oxford Dictionary даже назвал его «словом года»), что казалось бы — все с ним понятно.

Впрочем, одни исследователи «токсичности» говорят, что существуют токсичные люди, и разделяют их на категории. Другие утверждают, что токсичных людей не бывает, а когда вы говорите «токсичный», то даете характеристику не человеку, а своей реакции на него (т.е. человек для меня токсичен, потому что после общения с ним я чувствую себя хуже: растерянным, униженным, грустным, бессильным и т.п.). Так что дело не в человеке, а в вашей реакции.

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Называя людей токсичными, вы перекладываете на них ответственность за свои чувства

Есть и говорящие: «токсичных людей не существует, но существует токсическое поведение, которое у одних вызывает отрицательную, болезненную реакцию, а у других — удивление или игнор».

Стоит отметить, что, несмотря на разные ракурсы, все соглашаются в одном: когда вы называете людей токсичными , энергетическими вампирами и другими «дементорами», вы полностью перекладываете ответственность за свои чувства на них и избегаете того, чтобы узнать, почему именно этот человек или это поведение так на вас влияет.

Примеры из жизни.

Когда ваша пожилая мама делает вам замечание о том, как вы воспитываете детей, и после телефонного разговора с ней вам хочется залезть под кровать и скрыться от всего мира, мы можем долго разбираться, кто токсичен. Но факт заключается в том, что вам еще с младенческого возраста больно слышать любой упрек от нее, и вы всегда хотите быть для нее отличницей. Так что может перестать давать самой себе оценку согласно с тем, что сказала мама?

Или, если после беседы с подругой, постоянно жалующейся на своего мужа, вы обессилены — это не потому, что «у нее такая энергетика», а потому, что вы не находите в себе смелости, чтобы отказаться от позиции инертного слушателя, и погружаетесь в ее проблемы.

Так может стоит сказать подруге, что ее жалобы на мужа только воруют ваше время, которое вы бы охотно уделили обсуждению чего-нибудь более приятного?

Итак. Каждый раз, когда вам хочется навесить на кого угодно этикетку «toxic », это сигнал, что пора присмотреться к себе. Пора спросить себя: «Что именно в поведении этого человека задело меня? Что я чувствую? Что будет, если я пойду за этим ощущением, а не буду скрываться от него за словом «токсичный»?» Вы будете удивлены тем, куда вас заведет это исследование.

И еще.

Человеку, точно знающему границы своей «психологической безопасности», твердо определившемуся, что именно другим людям «можно» и что именно им «нельзя» делать в отношениях с ним, человеку, который свои границы деликатно, но твердо защищает… Такому человеку никогда не придется кому-то ставить диагноз «токсичный», потому что он сам управляет своим эмоциональным состоянием. Чего и вам желаю.

Текст публикуется с разрешения автора

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