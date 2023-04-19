Миллион решений в день. Почему это стресс и как с ним справляться

19 апреля, 22:03
NV Премиум
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Янив Ханох: «Процесс принятия повседневных решений можно облегчить» (Фото:amixstudio/Depositphotos)

Янив Ханох: «Процесс принятия повседневных решений можно облегчить» (Фото:amixstudio/Depositphotos)

Янив Ханох
Специалист в области теории принятия решений, профессор Саутгемптонского университета

Наш запас «горючего для принятия решений» ограничен

Почти каждое утро я сталкиваюсь с одними и теми же дилеммами. Разбудить ли жену поцелуем или дать ей поспать подольше? Встать с кровати или перевести будильник на более позднее время? И это еще до того, как я выпил свою первую чашку кофе.

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Наша повседневная жизнь изобилует так называемыми заурядными решениями. Люди часто чувствуют себя глупо, слишком долго размышляя над ними, но исследования показали, что на то есть обоснованные причины. Понимание того, почему мелкие решения вызывают такой стресс, может помочь с ним справиться.

Теги:   Психология Усталость

Depositphotos
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