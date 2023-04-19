Миллион решений в день. Почему это стресс и как с ним справляться

Наш запас «горючего для принятия решений» ограничен

Почти каждое утро я сталкиваюсь с одними и теми же дилеммами. Разбудить ли жену поцелуем или дать ей поспать подольше? Встать с кровати или перевести будильник на более позднее время? И это еще до того, как я выпил свою первую чашку кофе.



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Наша повседневная жизнь изобилует так называемыми заурядными решениями. Люди часто чувствуют себя глупо, слишком долго размышляя над ними, но исследования показали, что на то есть обоснованные причины. Понимание того, почему мелкие решения вызывают такой стресс, может помочь с ним справиться.