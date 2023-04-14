Тайм-менеджмент во время войны. Как распределять силы

Эти три правила я выработал благодаря собственному опыту

Разделить силы между работой, волонтерством, семьей, отдыхом и саморазвитием было сложно и в мирное время. Во время полномасштабной войны появилось еще больше важных дел, с которыми нужно успевать справляться. Эти правила, как все совмещать, я выработал интуитивно, благодаря опыту.



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Расставляйте приоритеты

После 24 февраля на первое место для многих вышло волонтерство. Однако уже сейчас в приоритете снова работа, без которой мы просто не сможем волонтерить и помогать стране финансово. Так же постепенно возвращаемся и к саморазвитию, иначе просто застынем на месте.

Нужно ощущать количество собственных сил, чтобы не выгореть

К примеру, в течение дня я не отдаю все свободное время сыну. Конечно, и играю с ним, и гуляю, однако выделяю ресурс и по своим делам: почитать, послушать подкаст и т. д. И для Марика становлюсь примером отца, любящего книги. Это залог того, что он в будущем тоже будет читать в качестве хобби и уважать книги. Иначе это не работает — именно мы являемся ролевой моделью для своих детей.

Сочетайте разные дела

Чтобы успевать все запланированное, я проанализировал, какие дела можно объединить. Например, хожу на скалодром вместе с сыном. И там мы можем лазить как вместе, так и каждый со своим тренером. А по дороге с тренировки и на нее общаемся. Так я объединяю два дела: провожу время вместе с сыном и занимаюсь спортом, держа себя в форме.

Единственное, что я пока не стремлюсь соединить — это работа и семья. Их, наоборот, стараюсь разделять и стараюсь дома уже не затрагивать рабочие моменты, чтобы все же отвлекаться и проводить время с родными.

Заботьтесь о себе

Эмпатия к другим — это очень важно, однако не стоит забывать и о себе. Нужно чувствовать количество собственных сил и энергии, чтобы просто не выгореть. Если упустите этот момент и вовремя не остановитесь для отдыха, то выпадете из рабочего или волонтерского процесса на более длительное время.

Найдите именно то дело, которое помогает вам отдохнуть или отвлечься. Это не обязательно должен быть полноценный отпуск. Если мне ощущение перезагрузки дарят спорт или книги, то у кого-то это могут быть пешие прогулки на работу. Пройдитесь лишний километр-два, пробудьте в одиночестве, рассмотрите улицы и проветрите голову. Главное — не истощить себя, потому что от этого не будет пользы ни вам, ни стране.

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