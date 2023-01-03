Думаете, вы сами делаете свой выбор? Как это происходит на самом деле

Магда Осман: «Некоторые люди не особо переживают из-за того, что ими могут манипулировать» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Мы продолжаем верить в то, что самостоятельно принимаем решения, даже когда знаем, что нами манипулируют

Нам всем хочется верить, что мы вольны делать свой собственный выбор. В то же время многие люди считают, что на нас постоянно пытаются повлиять с помощью различных психологических приемов — от трендов в социальных сетях до рекламы. Как же это согласовывается друг с другом?



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Как ни странно, большинство исследователей до сих пор игнорировали этот вопрос. Но недавно мы провели серию исследований, в ходе которых спрашивали людей: «Как вы думаете, где в вашей повседневной жизни применяются психологические приемы для того, чтобы манипулировать вами без вашего ведома?» — и проследили, как это отражалось на их вере в свободу воли.

В исследовании, проведенном в 2018 году в четырех странах (Австралии, Канаде, Великобритании и США), ответы на приведенный выше вопрос были поразительно схожими. По сути они не зависели ни от возраста, ни от пола, ни от религиозной и политической принадлежности.

Примерно 45% приведенных опрошенными примеров психологической манипуляции