Девять признаков того, что вы сверхчувствительный человек

Сверхчувствительные люди могут использовать эмоциональный интеллект себе на благо, только если осознают свою сверхчувствительность

У чувствительных людей сформировалась плохая репутация. По данным исследований, 15−20% людей можно отнести к категории «сверхчувствительных», и это обусловлено генетически. Психолог Элейн Арон подробно изучила это явление и, используя МРТ-сканирование мозга сверхчувствительных людей, обнаружила, что они воспринимают звуки, чувства и даже присутствие других людей гораздо острее, чем обычный человек.



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Чувствительность и эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект (EQ) — это ваша способность распознавать и понимать эмоции, как собственные, так и других людей, а также способность использовать это понимание для того, чтобы управлять своим поведением и отношениями. Хорошая новость в том, что сверхчувствительный человек обладает не большим и не меньшим эмоциональным интеллектом, чем другие люди.

Сверхчувствительные люди воспринимают все гораздо острее

Но сверхчувствительные люди воспринимают все гораздо острее. Их сильные эмоции легче распознать (и потенциально использовать в своих интересах), чем эмоции среднестатистического человека. Эта особенность также помогает им эффективно общаться, поскольку они не только слышат слова, произносимые другими людьми, но и улавливают тонкие нюансы мимики и интонаций.

Однако за все приходится расплачиваться, так как сильные эмоции, оставленные без должного внимания, чреваты катастрофическими последствиями. Сверхчувствительные люди могут использовать эмоциональный интеллект себе на благо только если они осознают свою сверхчувствительность. Если они отдают себе в этом отчет, то гарантировано могут извлекать выгоду из своей повышенной эмоциональной осведомленности, при этом отслеживая и преодолевая свои негативные склонности.

Сверхчувствительный человек