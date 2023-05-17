10 важных истин, которые могут изменить жизнь

Марк Мэнсон: «Чтобы стать счастливым с кем-то, нужно научиться быть счастливым наедине с собой» (Фото:apid/Depositphotos)

Наши слова всегда лживы, правдивы только действия

Для счастья необходима борьба. Без борьбы наш мир не имел бы смысла, а наши радости казались бы пустыми. Будьте благодарны за трудности, с которыми вы боретесь, потому что в них всегда скрыта возможность обрести цель.

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Пять суровых истин, которые изменили мою жизнь

1. Не всем отношениям суждено продлиться долго — большинство для этого не предназначено, — но все они призваны вас чему-то научить.

2. Обвинениями почти ничего невозможно решить; ответственность в большинстве случаев решает все.

3. Когда вы будете оглядываться в прошлое, вещи всегда будет казаться лучшими или худшими, чем были на самом деле.

4. Никого не заботят ваши слабые места так сильно, как вас самих, потому что все слишком заняты переживаниями из-за собственных слабых мест.

5. Наши слова всегда лживы — мы врем самим себе, другим, всему миру. Единственное, что правдиво — наши действия.

Пять истин, о которых говорят недостаточно часто

1. Никто не собирается появляться внезапно и спасать вас. И чем дольше вы ждете, тем больше будете разочарованы, когда осознаете это.

2. Единственный способ стать более довольным собой — делать то, чем стоит гордиться. Любовь к себе — это одна из форм деятельности, а не веры.

3. Лучший способ выяснить, действительно ли люди, с которыми вы так или иначе связаны в жизни, хорошо к вам относятся — это стать лучше и посмотреть, как они на это отреагируют. С теми, кто попытается вас «поставить на место», надо расставаться.

4. Не бывает плохих эмоций, бывают только плохие реакции на эмоции.

5. До тех пор, пока вы не сможете почувствовать себя счастливыми наедине с собой, у вас будет постоянно не получаться стать счастливыми с кем-то.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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