Придется это признать. Пять суровых, но полезных истин

Способность не принимать близко к сердцу не дается от рождения

В нашем сознании идет постоянная война между тем, кто мы есть, и тем, кем мир хотел бы нас видеть.

Одна из непростых истин заключается в том, что нельзя позволить какой-либо из сторон победить. Если нас беспокоят только мы сами и не волнуют окружающие, мы становимся психопатами. Но если мы будем стремиться только к тому, чтобы сделать счастливее мир, и при этом игнорировать самих себя, мы впадем в депрессию и станем несчастными. В борьбе между этими двумя крайностями и существует личность.

Видео дня

Смиритесь с этой борьбой и поддерживайте ее.

Пять истин, которые тяжело слышать (соберитесь с духом):

1. В какой-то момент каждый из нас должен признать неизбежное: жизнь коротка и не все свои мечты удастся воплотить. Поэтому надо тщательно выбирать то, что имеет наибольшие шансы осуществиться, а затем посвящать себя этому.

2. Мы пробуем делать разные вещи. Что-то из этого у нас получается. Что-то — нет. Смысл в том, чтобы продолжать работать над тем, что хорошо удается, и двигаться дальше, а не расстраиваться из-за каждой мелочи, которая пошла не по плану.

3. Чего мы не осознаем, так это того, что пофигизм — в самом деле непростое искусство. Способность не принимать близко к сердцу не дается от рождения. Это мастерство нужно оттачивать годами усердных тренировок.

4. Поиск смысла и цели жизни — это не пятидневный спа-ретрит. Это изнурительный пеший поход по грязи и нечистотам, в то время как в лицо этом бьет град размером с мяч для гольфа. И вы должны получать от этого удовольствие. Вы должны смеяться над этим. Показывать миру свои разноцветные синяки и шрамы и говорить: «Я отстаивал это».

5. На ваших похоронах никто не встанет и не скажет: «Он был потрясающе хорош в постели и лучше всех играл в гольф». Смысл жизни в том, чтобы любить людей, а не производить на них впечатление.

Нам всем нравится концепция жизни, лишенной проблем. Но реальность такова, что необходимо над чем-то работать для того, чтобы жизнь имела смысл и приносила удовлетворение. Не убегайте от ваших проблем. Примите их с распростертыми объятиями — потому что проблемы это то, из чего состоит жизнь.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь