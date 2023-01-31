Память и стресс. Что важно знать, чтобы улучшить свое состояние

Светлана Ройз: «Стресс снижает активность префронтальной коры, которая частично отвечает за концентрацию, запоминание и извлечение информации» (Фото:STYLEPICS/Depositphotos)

Избегайте многозадачности — сейчас нашему мозгу это может быть не по силам

Память и стресс. Надеюсь, будет практично. Много, но хочу подойти комплексно.



Я наблюдаю за собой и провожу разные опросы, чтобы понимать нашу «среднюю температуру по палате».

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Поняла, что мне лично сейчас нужно три дня после нового стрессора (обстрелов, обострения опасности), чтобы восстановилась концентрация внимания, вернулась скорость речи и привычная скорость обработки информации и запоминания. Раньше на это уходил один день. После каждого обстрела на следующий день следует закономерный эмоциональный и физический откат. Сонливость, застывание или гипервозбуждение.

Под воздействием гормонов стресса сужаются сосуды — и, к сожалению, закономерны изменения в давлении, головокружении и головной боли.

Нам обязательно нужно движение

Мы знаем, что длительный стресс подавляет синтез белка. Белок — это блок в строительстве иммунной системы, следовательно, мы можем чаще болеть. Это также может привести к повреждению клеток мозга, особенно гиппокампа, связанного с процессами долговременной памяти, — он особенно чувствителен к действию кортизола, а это, в свою очередь, приводит к нарушению памяти и депрессии. Стресс снижает активность префронтальной коры, отвечающей за контроль, частично за концентрацию, запоминание и извлечение информации.

Что для нас здесь критично — разрушение связей между нейронами. Если мы наблюдаем, что концентрация и память не восстанавливаются, нам нужны неврологи, и, возможно, помощь медикаментозная.

Что важно знать, чтобы улучшить состояние:

— Гиппокамп чувствителен к кислородной недостаточности — нам буквально нужен кислород, дыхательные упражнения, прогулки. В гиппокампе в частности осуществляется процесс нейрогенеза — образования новых нейронов. А стимулируем мы этот процесс, когда двигаемся. Нам обязательно нужно движение.

— Проблема может быть и не в самой памяти, а в общей тревоге, концентрации внимания, многозадачности. Нам нужны практики для стабилизации эмоционального состояния (работа с психологами). Нам важно избегать многозадачности. Сейчас нашему мозгу это может быть не по силам.

— Ключевой метод регуляции страха — укрепление привязанности, близости. Нам нужна близость. Круги поддержки.

— Процесс консолидации памяти происходит во время сна. Нам важно урегулировать сон.

Сейчас расскажу то, что напрямую вроде бы не связано с памятью — связано с реакцией на стресс и его последствиями.

После травматического события будет полезным нагрузить участки мозга, связанные с пространственной ориентацией, — нагрузить пространственную и зрительную память (возможно, тетрис, игры со словами и переставляемыми буквами).

После травматического опыта до первого сна важно вмешательство: нужно восстановить целостную картину произошедшего, почувствовать поддержку, рассказать («выгрузить», извините, в кого-нибудь), идеально — отработать со специалистом специально разработанные протоколы, помогающие «разрядить» влияние стресса.

Читаю исследование о том, что в первую ночь после травматического события лучше не употреблять снотворное, чтобы сон был поверхностным . Хорошо, если он в первую ночь после происшествия не глубок (процесс консолидации памяти — записи в долгосрочную память — происходит во время сна).

Для возобновления работы мозга нам важны микроэлементы и витамины (назначаемые врачом): «Цинк участвует в регулировании мозговой деятельности, укрепляет нервные волокна. Выработка серотонина невозможна в условиях дефицита цинка. Витамины группы В и D помогают усваивать белок и стимулируют рост клеток мозга. Магний тонизирует нервную систему и нервные окончания. Витамин К принимает участие в синтезе жиров, важных для развития и работы клеток, поэтому считается одним из лучших для памяти. Витамины А и С повышают иммунитет и поддерживают активность мозга. Лютеин и зеаксантин полезны для зрения, а значит для зрительной памяти».

Практики внимательности для детей и взрослых:

1. Взять несколько колокольчиков, каждый может иметь свой звук. Приложить к уху и прислушиваться к своему звуку. Различать другие звуки, но концентрироваться на своем.

2. Наблюдать за рыбками в аквариуме.

3. Удержать на голове предмет.

4. Распутать узел (на крепкой нити, шнурке или канате): взрослые завязывают несложный узел, ребенок распутывает.

5. Удержать перышко или шарик над головой дыханием.

6. Играть в «замри — растай», удерживаться в одной позе как можно дольше.

7. Наблюдать за падением снега, как стекают капли дождя по стеклу, как акварель растекается по салфетке или влажной бумаге, или краска растворяется в воде.

8. Нести воду в ложке или стакане, стараясь не разлить.

9. Перебирать бусины или крупы.

10. Смотреть на огонек свечи.

11. Пускать пузырьки (не только мыльные, но и через трубочку выдмухивать в стакан с водой или сок).

12. Собрать пальцы в кулак и на каждом выдохе разгибать один палец.

13. Представить, что вдыхаешь облако, а затем с длинным выдохом и с любым звуком выдуть его.

14. Взять знакомый предмет и исследовать его — постараться увидеть новые качества. Внезапно мы заметим то, что не видели раньше: цвет, форма, материал, прозрачность, звук, температура, возможно, вкус и т.д.

15. Наблюдать за песочными часами.

16. Представить вокруг себя сияющий шар — пытаться удерживать в фокусе внимания.

17. Повторять зациклено одно и то же слово в такт сердцебиения.

18. Перебирать бусины на бусах или четках.

19. Говорить слово на каждый шаг (счастье, радость, здоровье…)

20. Насыпать в бутылку с водой глиттеры. Взболтать и наблюдать за тем, как они кружатся и оседают.

21. Положить руки на ребра и наблюдать за дыханием — как двигаются ребра.

И я бы очень советовала в книге Нейробиология психотерапии Луиса Козолино главу 15 «Напуганный и тревожный мозг», в частности страница 345, «Стресс и гиппокамп».

Текст публикуется с разрешения автора

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