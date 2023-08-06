Это изменит вашу жизнь. Пять способов уменьшить стресс

Применяя их регулярно, вы повысите свою психологическую устойчивость

Стресс — это часть жизни, и пытаться избавиться от него — пустая затея. Если бы вам когда-нибудь удалось устранить весь стресс, ваше существование стало бы скучным, и вы изолировали бы себя от всего значимого.



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Но, в то же время, избыток стресса может быть опасен. Он может пагубно отразиться на сне, здоровье, отношениях и благополучии. Постоянно повышенный уровень стресса — как привычка курить, со временем окажет свой негативный эффект.

Так как же можно снизить уровень стресса до посильного? Я поделюсь несколькими самыми важными способами. Скорее всего, они вам уже знакомы, но я настоятельно советую считать их спасительными средствами и пообещать себе применять их на практике.