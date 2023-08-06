Это изменит вашу жизнь. Пять способов уменьшить стресс
Лео Бабаута: «Природа обладает способностью успокаивать наш разум» (Фото:minervastock/Depositphotos)
Применяя их регулярно, вы повысите свою психологическую устойчивость
Стресс — это часть жизни, и пытаться избавиться от него — пустая затея. Если бы вам когда-нибудь удалось устранить весь стресс, ваше существование стало бы скучным, и вы изолировали бы себя от всего значимого.
Но, в то же время, избыток стресса может быть опасен. Он может пагубно отразиться на сне, здоровье, отношениях и благополучии. Постоянно повышенный уровень стресса — как привычка курить, со временем окажет свой негативный эффект.
Так как же можно снизить уровень стресса до посильного? Я поделюсь несколькими самыми важными способами. Скорее всего, они вам уже знакомы, но я настоятельно советую считать их спасительными средствами и пообещать себе применять их на практике.