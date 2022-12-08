Написано на лице? Что такое фейсизм и чем он опасен

На принятие решений о найме часто влияют неосознанные предубеждения

Наконец-то вас пригласили на собеседование на работу вашей мечты. Десятки поданных заявок на вакансию, десятки писем с отказом — но теперь у вас появился шанс получить ту работу, которую вы действительно хотели. Вы приходите. Возможно, пожимаете руку человеку, от которого зависит ваше будущее, наливаете себе стакан воды, чтобы успокоить нервы.



Видео дня

Но чего вы не знаете, так это того, что все это не имеет значения. В ту самую секунду, когда интервьюер впервые увидел вас, он решил, что вы выглядите настолько некомпетентными и не заслуживающими доверия, что эта работа никогда не будет вашей. Потому что, к сожалению, он оказался одним из тех людей, которые, как свидетельствуют недавние исследования, склонны судить о личных качествах человека всего лишь бегло взглянув на его лицо.

Посмотрите на два лица, изображенных ниже. Вы бы наняли этих людей? Кто из них выглядит более умным? Вы бы доверили кому-то из них присмотреть за вашим ноутбуком в кафе, пока вы выйдете на минутку, чтобы ответить на звонок?

Фото: Lisa DeBruine/figshare, CC BY

Эти портреты были созданы психологом Лизой Дебрюйн и ее коллегами.