Фотографии Елены Зеленской для Vogue. Что показала реакция украинцев

Воображаемый образ социально активной женщины во время войны в глазах условного Запада и в украинских глазах существенно отличается

Так и быть, я скажу. Но сразу предупреждаю, что то, что мы видели вчера , — это лишь часть пазла, и я хочу посмотреть на весь. А вторая часть пазла — волонтерский календарь «Так, как ведьма скажет».



Видео дня

Когда календарь вышел, я промолчала, потому что мое мнение здесь не играло роли: это частная инициатива, люди во время войны поднимают себе настроение разными способами, календарь к тому же еще и благотворительный, и если это все работает, то все хорошо. Да, я промолчала, но была поражена — даже не самим календарем, а общей экстатической реакцией на него. «Красавицы!», «Великолепная работа» и еще сто миллионов комплиментов. Люди просто захлебывались в восторге (кстати, в отличие от мужчин-волонтеров и военных, которые хорошо знают этих женщин лично и работают с ними — они, конечно, тоже шерили это и хвалили, но явно выглядели при этом немного ошарашенными и, очевидно, подбирали слова, потому что как-то странно писать «о боже, какая безграничная красота!» твоему деловому партнеру).

Тем не менее случилось то, что случилось, посмотрели и забыли — но теперь я читаю комментарии под фото Елены Зеленской в Vogue. «Кто же так сидит», «только папиросы не хватает и на пол плюнуть» и тому подобное.

Произошел социальный катаклизм, и последовал ожидаемый шаг назад

При этом цель этих двух фотосессий более-менее похожа: они показывают (или пытаются показать) социально активных женщин во время войны, которые многое делают для своей страны именно сейчас. Но как отличается мнимый образ такой женщины в глазах условного Запада и наших, украинских глазах!

Полностью одетая фактически в гендерно-нейтральные вещи Елена Зеленская в позе уставшего человека, много работавшего, который, возможно, сейчас снова пойдет работать — и жирнющие образчики неумолимо сексистского тяжелого украинского гламура. Кокетливые голые ягодицы из-под вышиванок. Тонны грима. Честно говоря, я полагала, что этот стиль навсегда остался в нулевых и был уничтожен новой постмайданной эстетикой, когда даже гламурные курочки сняли каблуки и надели очки без диоптрий, но нет. Произошел социальный катаклизм, и последовал ожидаемый шаг назад. Берегиня национальной сексуальности, не обязательно красивая, но непременно ухоженная, что означает для всех видимые и весьма заметные ритуальные жертвы богу красоты, снова в топе.

Фото: Vogue

Отдельно: это просто фантастика, с какой силой и энергией умные и самодостаточные женщины занимаются самообъективизацией, отбирая у зрителя даже возможность подумать, что это не просто грудастая кукла, а человек с умом, волей, достоинством, безумной энергией и большим сердцем, та, кто вот прямо сейчас голыми руками вытаскивает свою страну из пропасти. Это, по-моему, самый контроверсионный и при этом очень распространенный типаж украинских женщин: они умеют зарабатывать и к тому же работают, как лошади, — но стремятся выглядеть как кошечки.

Фото: facebook.com/dana.yarovaya

Еще раз подчеркиваю — я не критикую сами фотосессии. Что касается календаря, это частный проект, и люди имеют право делать все, что хотят, что касается Vogue — я думаю, Энни Лейбовиц сильно повлияла на кадр. Я обсуждаю именно и прежде всего общественную реакцию на фотографии. А она ровно такая, как наше общество сейчас.

Это не хорошо и не плохо, это просто реальность, и ее надо понимать. Мы просто должны все время помнить, что те образы, а следовательно, и те ценности, которые уже давно привычны и стандартны для Запада, для нас на самом деле в большинстве своем непонятны и чужды; что у нас здесь, в Восточной Европе, своя красота и свои правила, и это точный и четкий индикатор того, насколько мы далеки от них, насколько мы другие.

А теперь самое сложное для адептов европейского развития и прочих рациональных вещей (я тоже среди них, если что): возможно, именно эти отличия дают нам силы сейчас держаться и, наконец, помогут победить. Я не знаю, что с этим делать, но, в конце концов, это моя личная проблема.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.