Когда мы витаем в облаках. Как наш мозг решает, о чем думать

23 февраля, 22:03
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Валери ван Мулуком: «Внезапные мысли не всегда бывают хорошими» (Фото:myronstandret/Depositphotos)

Валери ван Мулуком: «Внезапные мысли не всегда бывают хорошими» (Фото:myronstandret/Depositphotos)

Валери ван Мулуком
Психолог, доцент Университета Ковентри

Почему в голове возникают мысли, казалось бы, не связанные с настоящим моментом?

Вы сидите в самолете, разглядываете облака за окном и вдруг вспоминаете состоявшийся несколько месяцев назад откровенный разговор с доброжелательным коллегой о том, в каких напряженных условиях вам приходится работать. Почему в голове возникают мысли, казалось бы, совершенно не связанные с настоящим моментом? Почему мы вспоминаем именно это, а не что-то другое? Почему наш разум блуждает и почему мы грезим наяву?

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Теги:   Психология Мозг Сознание

Depositphotos
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