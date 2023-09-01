Самые популярные вопросы. Что следует знать учителям и родителям школьников

Светлана Ройз: «Только тогда, когда ребенку безопасно физически и эмоционально, когда он чувствует себя „своим“ в группе, мозг начинает работать на усвоение нового» (Фото:ArturVerkhovetskiy/Depositphotos)

Первые два месяца школьной жизни точно будут не о знаниях и достижениях

Околошкольное. В этом материале я сгруппировала вопросы этой недели, которые чаще всего приходят от родителей и учителей. То, о чем я еще не писала. В конце — ссылки на практические материалы, которые могут быть полезными. Извините, будет много, хотя писала только практическое.



Видео дня

1. После тревожных ночей и обстрелов дети, даже если они не демонстрировали резких реакций, сначала могут быть в состоянии замирания, а потом мы можем наблюдать возбуждение и возможное агрессивное поведение (может быть и наоборот — заторможенность). Это закономерный процесс. И так должно быть. Дети, которые не привлекают к себе внимания, как раз и могут быть в большей опасности, чем те, кто позволяют себе отреагировать напряжение. Мы будем вынуждены начинать уроки (онлайн и офлайн) со стабилизации.

Стабилизация — это создание рамок безопасности. Настройка друг на друга, настройка на помещение (класс, укрытие, комнату зум).

Когда мы приходим в класс, или начинаем урок в укрытии, или возвращаемся из укрытия в школу, мы «фиксируем реальность»:

— словами говорим: «Мы в классе. Мы сейчас в укрытии».

— зрительный контакт: «Посмотрите — где окно, где выход, найдите что-то зеленого (любого) цвета».

— заземления, обращаем внимание на тело — например: «Постучите ногами по полу, разложите вещи на парте, почувствуйте, как вы опираетесь на спинку стула. Простучите себя ладонями, как ковер».

— дыхание: можно попросить сдуть с парты воображаемые пылинки (подойдут любые упражнения, где выдох медленнее, чем вдох).

В состоянии стресса ощущение времени и ориентации в пространстве может меняться

— ритм: Мартин Штраубе — он обучает травмапедагогике, отмечал очень важное: возвращение ощущения ритма (у нас сейчас объективно биологические ритмы изменены). С ритмом связаны все наши биологические настройки. И с ритмом связано ощущение безопасности. Вместе с детьми можно простучать ритм песни, просить, чтобы дети повторили хлопаньем, или топотом ног ритм за нами. Ритм — это и рутины, выстроенная понятная последовательность действий. Даже в жизни с нашим странным ритмом важно придерживаться того, что стало «рамками безопасности».

— движение, зарядка — помогает выйти из состояния оцепенения, направляет активность, помогает восстановить концентрацию внимания.

Мы можем вместе с детьми создать ритуал: начинать первый урок с того, что они вместе поют (гимн, Червону Калину, то, что они сами будут выбирать). Это сплачивает, настраивает на совместное действие, снимает ощущение отчуждения, настраивает нашу дыхательную систему, снимает напряжение, дает ощущение безопасности и того, что моему голосу (мне) «здесь есть место». И активизирует зоны Брока, которые могут быть неактивными в стрессе.

Возможно, создать в классе свой особый жест приветствия и прощания,

И нам нужно каждый урок повторять правила: те правила, которые были очевидны, сейчас важно озвучивать. Мы напоминаем, что можно пить воду, где туалет, что мы делаем, когда раздается сигнал тревоги.

Учителя (как и родители) точно могут признаться, что сами очень уставшие, сложно восстанавливаются после ночи и понимают, как детям может быть сложно. И могут рассказать, что им помогает. Это только сделает отношения более искренними, нормализует состояние детей и снимет лишнюю тревогу.

2. В состоянии стресса ощущение времени и ориентации в пространстве может меняться. Детям может сложно рассчитывать, сколько потребуется времени на дорогу, на выполнение задач (когда мы в состоянии стресса, у нас обостряются все сенсорные ощущения — когда их много, может казаться, что время тянется очень долго, или наоборот проходит мгновенно). Возможно, стоит использовать будильники, песочные часы и создавать даже в помещении больше указателей направления, навигацию. И именно сейчас полезны игры, которые привлекают пространственное восприятие.

3. Минуты молчания. В Украину вернулись дети, для которых минуты молчания в школах в 9:00 непривычны (не во всех школах их проводят). Много вопросов от родителей именно об этом. Все зависит от того, как именно мы объяснили смысл минуты молчания. Даже маленькому ребенку мы можем сказать, что это возможность поблагодарить и отдать дань памяти всем, кто борется или пострадал во время войны. В эту минуту мы можем сказать: «Спасибо ВСУ и всем, кто нас защищает». Можно помолиться, если так в семье принято, можно представить над самим собой и над классом любой символ силы, который будет для ребенка понятным и приемлемым. Если родители знают, что в школе проводят минуты молчания, — важно поговорить с ребенком дома. И, конечно, учителя могут это тоже прояснить.

4. Пусть меня простят все педагоги и родители — первые два месяца школьной жизни точно будут не о знаниях и достижениях. А о сонастройке, знакомстве, контакте. И чем больше мы в этом поможем, тем быстрее дети смогут перейти именно к учебному процессу. И тем меньше будет проявлений буллинга в школе. Детям одновременно тревожно выходить из онлайн формата и важно быть рядом вживую. Нам потребуется придумывать больше совместных заданий, игр, проектов. Только тогда, когда ребенку безопасно физически и эмоционально, когда он чувствует себя «своим» в группе, мозг начинает работать именно на усвоение нового. И важно помнить, что мы быстрее будем уставать от контактов.

5. Наш аудиальный канал депривирован. Слишком много опасных раздражителей, связанных со звуками. Важно позаботиться, чтобы сигналы тревоги у детей в телефонах были выключены, звуки звонков не были резкими, или может, их вообще заменить. Возможно (я пока еще не знаю, как) договориться, что в школе появятся «ресурсные тихие места».

6. Опять непедагогическое. Повторюсь: сейчас не время достижений, оценок и нагрузки. Школа сама по себе сейчас — терапевтический практикум. Потому что возвращает ощущение «нормальности», режима, общения, стимулирования к действиям. Дети смогут все наверстать, но именно сейчас им нужна наша особая внимательность и поддержка

7. Учебники. Я обещала прочитать учебники для младшей школы по украинскому языку и литературе. Прочитала. Получила рецензию от коллег и дискриминационную экспертизу. И в ближайшее время подготовлю материал с общими (я не буду писать об отдельных учебниках) предложениями для учителей по темам, в которых мы именно сейчас должны быть внимательными.

Наверное, самое важное для наших детей сейчас — чувствовать нашу близость и веру в них.

Практики:

1. Видео, которое мы создавали для первого урока в рамках программы «Ты как». В этом видео я очень просто рассказываю детям (1−6 класс) о различных эмоциях и показываю три упражнения: дыхательное и два ресурсных — стабилизационных. Их можно выполнять в любой момент — в начале урока, классном часе, в укрытии.

2. Ресурсный сундук — материалы для детей разного возраста для того, чтобы научить различать эмоции, осознавать и направлять.

3. Дыхательные карточки — в свободном для скачивания доступе — карточки с простыми дыхательными практиками , которые могут быть в классе, в укрытии. Именно с них можно начинать урок, или использовать, когда нужно успокоиться.

4. Шагай в укрытие — песня — разминка, которую можно детям напомнить перед началом учебного года — там есть алгоритм действий при тревоге .

5. Карточки силы — идеи практик для стабилизации в офлайн и онлайн работе с детьми (карточки с изображением животных, природных явлений, различных объектов с предложением телесных упражнений, метафор силы, игр), их можно использовать, как зарядку, как телесные упражнения.

6. Карточная игра для детей и взрослых «Скажи мне. Сила вопросов» — игра для восстановления и установления близости , стабилизации, для направления к рефлексии.

7. Твоя сила — стабилизационный практикум для детей 8−14 лет . С 22 практиками ресурсности, осознания эмоций, самоподдержки. Можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе.

8. Устойчивость для Устойчивых — 20 анимаций с телесными стабилизационными практиками (по 20 секунд).

9. Игра «Скрытые дары — находи свою силу». Её можно использовать как стабилизационную практику . Предлагать карточки перед контрольными работами, когда дети тревожатся.

Сложность в том, что мы по ходу нарабатываем новый для всех опыт и сами часто не успеваем адаптироваться и восстанавливаться. Сил нам всем. И я, и коллеги сейчас готовы отвечать на вопросы учителей и родителей. И вместе мы точно справимся!

Текст публикуется с разрешения автора

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