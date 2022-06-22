В новой реальности. Как вернуть команду в полноценное рабочее состояние

Наталья Кадя: «Посредством аккомодации лидер и команда могут гораздо быстрее учиться действовать в новом контексте» (Фото:stockasso/Depositphotos)

Решающая предпосылка эффективности бизнеса в сегодняшнем контексте — это адаптивность лидера и команд

Война продолжается, мы продолжаем жить на качелях от «скоро победа» до «конца-края не видно».



Мы продолжаем жить жизнь, будущее которой закладываем ежеминутно своими решениями и предшествующими им мыслями. С неизбежной необходимостью продолжать держать свой экономический фронт, перед каждым лидером среди сотни других вопросов встает сверхважное — как можно вернуть команду в полноценное рабочее состояние?

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В новой реальности есть две важные мантры руководителя:

— Украина изменилась, и бизнес-контекст никогда не будет таким, как был 23 февраля;

— возвращаться полностью к старым практикам и подходам, которые работали с командами до войны, и оставаться эффективными сейчас невозможно.

Подготовила для бойцов офисного фронта шпаргалку о том, как ускорить реадаптацию команды.

Достопримечательность для бойцов офисного фронта: реадаптация и сила нового мышления

Определяющая предпосылка эффективности бизнеса в новом контексте — это адаптивность лидера и команд.

Бизнесовая адаптивность — это способность превратить новые условия в эффективный для бизнеса контекст.

Мы возвращаемся в новую реальность. Адаптивность отныне не просто очередной навык soft skill-ов лидера, а гигиеническая норма каждой команды.

Бизнесовая адаптивность — это не о гибкости, приспособлении и встраивании себя в новые условия, а о способности превратить новые условия в эффективный для бизнеса контекст. По теории Жана Пиаже, швейцарского психолога, важны два этапа адаптации: ассимиляция и аккомодация.

Изменение подходов в деятельности:

ассимиляция — это реинтеграция новых внешних элементов в уже существующую внутреннюю структуру или систему, то есть мы «встраиваемся» в новую ситуацию без изменений.

аккомодация — это приспособление организма к внешним изменениям, которые не удалось принять, то есть мы изменяем рутину, то, как мы привыкли мыслить и принимать решения.

Адаптивность в организации может быть как ассимилятивной, когда лидер и команда просто приспосабливаются к новым условиям, так и аккомодативной, когда лидер и команда корректируют себя в новых условиях.

Благодаря аккомодации лидер и команда могут значительно быстрее учиться действовать в новом контексте, сохраняя работающие подходы и практики, а также анализировать старые установки и предубеждения и отказываться от тех, которые больше не эффективны. Однако адаптация должна содержать элементы и ассимиляции, и аккомодации. Задача лидера и команды — систематически анализировать их соотношение, и чем больше изменения, тем больше фокусироваться на аккомодации.

Вопросы, которые помогут лидеру ускорить реадаптацию команды:

Что из наших обычных подходов может работать в новых условиях?

Что мешает нам быстро реагировать на изменения бизнес-контекста? Каких знаний нам недостает для быстрой адаптации?

На какие сильные навыки и привычки, которые уже есть, можем опираться? Какие новые правила и договоренности помогут в новых условиях?

Что нам поможет соблюдать эти правила и договоренности?

Какой поддержки требует моя команда для быстрой адаптации?

Текст публикуется с разрешения автора

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