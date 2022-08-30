Основной принцип изучения — сочетание нового с уже известным

Возможно ли/уместно/полезное/эффективное обучение команд в условиях войны? Ответ на вопрос, как говорится, в самом вопросе.



К множеству задач руководителя война добавила быстрое обучение и переучивание команд.

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Учебный год в этом году не будет традиционным. И подходы к обучению уже меняются в соответствии с контекстом.

Но традиционно в канун сентября подготовила шпаргалку руководителям бойцов офисного фронта о том, как помогать командам эффективнее и быстрее учиться новым инструментам, подходам и шаблонам поведения в новых условиях.

Как научиться учить свою команду

Шесть ступеней к усвоению новых знаний командой:

— новый контекст

— практика

— синхронизация

— перекодирование

— обдумывание

— вовлеченность

1 Вовлеченность. Для того чтобы мозг хранил новую информацию, он должен понимать ее значимость. Лучше всего работает сенсорная память — это та память, которая фиксируется на уровне органов чувств. Поэтому если нет необходимости запоминать увиденное или услышанное, сохраненное быстро замещается новой информацией. Определите перед началом обучения, почему вам или членам вашей команды следует тратить время и энергию на изучение этого.

2 Обсуждение. Основной принцип изучения — сочетание нового с уже известным. Механическая конспектирование услышанного не приносит никакой пользы. Дайте возможность участникам обсудить между собой и переосмыслить через свой опыт новую информацию. Дополнительное время «задержки» над новым тезисом или инструментами поможет мозгу объединить новый материал с тем, что уже было известно.

3 Перекодировка. Это обязательный шаг по организации новой информации в мозге. Ваша команда должна осознать новую информацию как свою собственную через ее воспроизведение привычными и используемыми в их опыте смыслами. Использование рабочей памяти и доступ к предварительным знаниям через продолжительную память позволят участникам использовать информацию через уже известные слова, образы и смыслы. Материал, созданный таким образом, лучше запоминается, перекодированные знания воспринимаются мозгом как опыт и запускают концептуальное понимание.

4 Синхронизация. Поскольку мы воспринимаем всю информацию субъективно, то при изучении нового каждый участник может интерпретировать информацию через свой персональный опыт. Практические задачи и обратная связь руководителя позволяют идентифицировать ошибочные представления до того, как они закрепятся и станут паттернами мышления.

5 Практика. Новые знания живут в мышцах. «Знание» не равно «изменения». «Знать» не равно «уметь». «Знать» не равно «делать». Для того чтобы мозг запомнил, он должен практически использовать знания, перевести знания в конкретные действия.

6 Новый контекст. После «новых» знаний участники вернутся в старую среду. Если правила и культура рабочей среды не создают необходимости использовать новые знания на практике, участники быстро вернутся к привычным, хорошо известным мозгам форматам работы. Поэтому залогом того, что новые знания будут менять организацию, является то, насколько рабочий контекст компании предполагает легкое внедрение и использование новых подходов.

Текст публикуется с разрешения автора

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