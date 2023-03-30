Пять шагов к переменам. Как помочь команде быстрее трансформироваться
Наталья Кадя: «Создайте командный план достижения цели» (Фото:Rawpixel/Depositphotos)
Прежде, чем переходить к созданию нового видения, нужно ликвидировать «балласт»
Гибкость побеждает неопределенность.
Очевидно, что стабильность — это архаизм и довоенный срок.
Понятно, что скорость смен рабочего контекста сегодня беспрецедентна.
От нашей возможности эффективно трансформировать команды в новый континуум работы зависит не только эффективность бизнеса, а его выживание в целом.
Подготовила шпаргалку с инструментами, которые помогут руководителям ускорять трансформации на уровне организации через вовлеченность команд.
Адаптивность команды: как руководителю помочь команде быстрее меняться?
Пять шагов к переменам:
— рефлексия;
— ликвидация;
— видение;
— цель;
— привычка.
Рефлексия
Составьте три списка:
Список 1: «Эффективный» список — это список практик и привычек, помогающих эффективно реализовывать цели. Это список того, что команда должна продолжать придерживаться в разных контекстах работы.
Гибкость побеждает неопределенность
Список 2: «Никогда снова» — это список практик и подходов, которые вы как команда должны избавиться для того, чтобы иметь возможность реализовать новое видение. Это практики, не помогающие команде развиваться в нужном направлении.
Список 3: «Хорошая жизнь» — это список практик, которые дают команде чувство единства, стабильности, удовлетворения, успеха. Это вещи, выполняя которые вы испытываете удовольствие, чувствуете, что работаете как один организм, каждый имеет свою ценность в команде, каждый причастен к общему успеху.
Ликвидация
Вы должны определиться и договориться со всеми членами команды о том, как избавиться от практик из списка «никогда снова», чтобы освободить место для новых подходов, через которые вы реализуете новое видение.
- Какие из практик в вашем списке не в зоне вашего контроля?
- Когда вы исключите вещи из списка «никогда снова», что вы выбираете делать вместо этого?
- Как тогда изменится работа команды?
После того, как вы ликвидировали «балласт», переходим к созданию нового видения.
Видение
Опишите в измеряемых, конкретных показателях: «как конкретно должна выглядеть предстоящая ежедневная работа членов вашей команды для того, чтобы реализовать новое видение?»
Цель
Шаг, в котором вы превращаете новое видение в реальность.
Используя ваши списки «Эффективный» и «Хорошая жизнь», на какой части нового видения вы хотите сосредоточиться в следующий промежуток времени? Создайте командный план достижения цели.
Вот пример того, как может выглядеть ваш план:
1. Вот какой проект мы хотим реализовать до (дата).
2. Как я договорюсь с командой о том, какие именно изменения в работе каждого необходимы для реализации проекта?
3. С какими возможными предубеждениями и возражениями со стороны команды я могу столкнуться?
4. Как я буду работать с возражениями?
5. Как каждый член команды будет демонстрировать свое согласие работать по новому видению?
6. Что делать, если некоторые члены команды будут отказываться работать по новым правилам?
7. …
Привычка
Создайте новый перечень привычек и ритуалов в команде, через которые вы добьетесь нового видения:
1. Ежедневные привычки на индивидуальном уровне.
2. Ежедневные привычки на командном уровне.
3. Ежедневные привычки на уровне департаментов.
Текст публикуется с разрешения автора
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV
Больше блогов здесь