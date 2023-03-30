Пять шагов к переменам. Как помочь команде быстрее трансформироваться

Прежде, чем переходить к созданию нового видения, нужно ликвидировать «балласт»

Гибкость побеждает неопределенность.



Очевидно, что стабильность — это архаизм и довоенный срок.

Понятно, что скорость смен рабочего контекста сегодня беспрецедентна.

Видео дня

От нашей возможности эффективно трансформировать команды в новый континуум работы зависит не только эффективность бизнеса, а его выживание в целом.

Подготовила шпаргалку с инструментами, которые помогут руководителям ускорять трансформации на уровне организации через вовлеченность команд.

Адаптивность команды: как руководителю помочь команде быстрее меняться?

Пять шагов к переменам:

— рефлексия;

— ликвидация;

— видение;

— цель;

— привычка.

Рефлексия

Составьте три списка:

Список 1: «Эффективный» список — это список практик и привычек, помогающих эффективно реализовывать цели. Это список того, что команда должна продолжать придерживаться в разных контекстах работы.

Гибкость побеждает неопределенность

Список 2: «Никогда снова» — это список практик и подходов, которые вы как команда должны избавиться для того, чтобы иметь возможность реализовать новое видение. Это практики, не помогающие команде развиваться в нужном направлении.

Список 3: «Хорошая жизнь» — это список практик, которые дают команде чувство единства, стабильности, удовлетворения, успеха. Это вещи, выполняя которые вы испытываете удовольствие, чувствуете, что работаете как один организм, каждый имеет свою ценность в команде, каждый причастен к общему успеху.

Ликвидация

Вы должны определиться и договориться со всеми членами команды о том, как избавиться от практик из списка «никогда снова», чтобы освободить место для новых подходов, через которые вы реализуете новое видение.

Какие из практик в вашем списке не в зоне вашего контроля?

Когда вы исключите вещи из списка «н икогда снова», что вы выбираете делать вместо этого?

икогда снова», что вы выбираете делать вместо этого? Как тогда изменится работа команды?

После того, как вы ликвидировали «балласт», переходим к созданию нового видения.

Видение

Опишите в измеряемых, конкретных показателях: «как конкретно должна выглядеть предстоящая ежедневная работа членов вашей команды для того, чтобы реализовать новое видение?»

Цель

Шаг, в котором вы превращаете новое видение в реальность.

Используя ваши списки «Эффективный» и «Хорошая жизнь», на какой части нового видения вы хотите сосредоточиться в следующий промежуток времени? Создайте командный план достижения цели.

Вот пример того, как может выглядеть ваш план:

1. Вот какой проект мы хотим реализовать до (дата).

2. Как я договорюсь с командой о том, какие именно изменения в работе каждого необходимы для реализации проекта?

3. С какими возможными предубеждениями и возражениями со стороны команды я могу столкнуться?

4. Как я буду работать с возражениями?

5. Как каждый член команды будет демонстрировать свое согласие работать по новому видению?

6. Что делать, если некоторые члены команды будут отказываться работать по новым правилам?

7. …

Привычка

Создайте новый перечень привычек и ритуалов в команде, через которые вы добьетесь нового видения:

1. Ежедневные привычки на индивидуальном уровне.

2. Ежедневные привычки на командном уровне.

3. Ежедневные привычки на уровне департаментов.

Текст публикуется с разрешения автора

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