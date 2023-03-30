Пять шагов к переменам. Как помочь команде быстрее трансформироваться

30 марта, 21:40
Поделиться:
Наталья Кадя: «Создайте командный план достижения цели» (Фото:Rawpixel/Depositphotos)

Наталья Кадя: «Создайте командный план достижения цели» (Фото:Rawpixel/Depositphotos)

Наталья Кадя
Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследовательница, коуч по развитию лидерства

Прежде, чем переходить к созданию нового видения, нужно ликвидировать «балласт»

Гибкость побеждает неопределенность.

Очевидно, что стабильность — это архаизм и довоенный срок.

Понятно, что скорость смен рабочего контекста сегодня беспрецедентна.

Видео дня

От нашей возможности эффективно трансформировать команды в новый континуум работы зависит не только эффективность бизнеса, а его выживание в целом.

Подготовила шпаргалку с инструментами, которые помогут руководителям ускорять трансформации на уровне организации через вовлеченность команд.

Адаптивность команды: как руководителю помочь команде быстрее меняться?

Пять шагов к переменам:

— рефлексия;

— ликвидация;

— видение;

— цель;

— привычка.

Рефлексия

Составьте три списка:

Список 1: «Эффективный» список — это список практик и привычек, помогающих эффективно реализовывать цели. Это список того, что команда должна продолжать придерживаться в разных контекстах работы.

Гибкость побеждает неопределенность

Список 2: «Никогда снова» — это список практик и подходов, которые вы как команда должны избавиться для того, чтобы иметь возможность реализовать новое видение. Это практики, не помогающие команде развиваться в нужном направлении.

Список 3: «Хорошая жизнь» — это список практик, которые дают команде чувство единства, стабильности, удовлетворения, успеха. Это вещи, выполняя которые вы испытываете удовольствие, чувствуете, что работаете как один организм, каждый имеет свою ценность в команде, каждый причастен к общему успеху.

Ликвидация

Вы должны определиться и договориться со всеми членами команды о том, как избавиться от практик из списка «никогда снова», чтобы освободить место для новых подходов, через которые вы реализуете новое видение.

  • Какие из практик в вашем списке не в зоне вашего контроля?
  • Когда вы исключите вещи из списка «никогда снова», что вы выбираете делать вместо этого?
  • Как тогда изменится работа команды?

После того, как вы ликвидировали «балласт», переходим к созданию нового видения.

Видение

Опишите в измеряемых, конкретных показателях: «как конкретно должна выглядеть предстоящая ежедневная работа членов вашей команды для того, чтобы реализовать новое видение?»

Цель

Шаг, в котором вы превращаете новое видение в реальность.

Используя ваши списки «Эффективный» и «Хорошая жизнь», на какой части нового видения вы хотите сосредоточиться в следующий промежуток времени? Создайте командный план достижения цели.

Вот пример того, как может выглядеть ваш план:

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

1. Вот какой проект мы хотим реализовать до (дата).

2. Как я договорюсь с командой о том, какие именно изменения в работе каждого необходимы для реализации проекта?

Читайте также:
Роберт Таибби
Роберт Таибби
Если наткнулись на стену. Пять причин, почему вы застряли, и как это исправить

3. С какими возможными предубеждениями и возражениями со стороны команды я могу столкнуться?

4. Как я буду работать с возражениями?

5. Как каждый член команды будет демонстрировать свое согласие работать по новому видению?

6. Что делать, если некоторые члены команды будут отказываться работать по новым правилам?

7. …

Привычка

Создайте новый перечень привычек и ритуалов в команде, через которые вы добьетесь нового видения:

1. Ежедневные привычки на индивидуальном уровне.

2. Ежедневные привычки на командном уровне.

3. Ежедневные привычки на уровне департаментов.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь

Теги:   Руководство Успех Изменения

Depositphotos
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X