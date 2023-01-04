Сигнал мозгу. Какие привычки полезны для команды и почему

Эта шпаргалка — о научно подтвержденной пользе ритуалов. Не только для новогодних желаний, а и для эффективной работы команд

Трудно верить в чудо, когда война. Но мы, украинцы, научились творить чудеса сами. Мы верим теперь, что не сожженная бумажка в бокале реализует наши желания, а осознанная кропотливая работа с мышлением и дисциплиной действий приведет к желаемому результату.



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Вместе с тем, у каждой семьи есть свои ритуалы, которые помогают годами сохранять веру, надежду, поддерживать себя и родных людей.

Сегодняшняя шпаргалка — о научно подтвержденной пользе ритуалов. Не только для новогодних желаний, но и эффективной работы команд.

Ритуалы помогают мозгу меньше волноваться и бояться о будущем, зато сосредотачиваться и работать прямо сейчас. Далее подробнее.

Мозг и командные ритуалы

Что знает нейронаука о лидерских практиках для управления тревогой команд?

Ритуал — это способ сигнализировать мозгу о том, что « все так, как должно быть»

Наш мозг эволюционировал, чтобы помочь нам выжить в мире, полном опасности и неопределенности. Основная задача мозга состоит в том, чтобы постоянно контролировать среду и обеспечивать готовность быстро реагировать на потенциальную опасность. Поэтому неопределенность и непредсказуемость мозг всегда воспринимает как угрозу и реагирует стрессом и тревогой.

Чем определеннее будущее, тем меньше опасностей испытывает мозг. Ритуал — это и есть способ сигнализировать мозгу о том, что «все так, как должно быть». Когда мы выполняем определенные ритуалы, мы сигнализируем мозгу, что все под контролем и все будет в порядке.

Три элемента ритуала:

— состоит из поведения, которое происходит в фиксированной последовательности — одно за другим — и характеризуется формальностью и повторением;

— поведение имеет символическое значение;

— ритуальное поведение не имеет очевидной полезной цели.

Николас Гобсон, канадский ученый — исследователь человеческого поведения, изучает влияние ритуалов на мозг. Вместе с коллегами из Университета Торонто он провел ряд исследований, чтобы подтвердить гипотезу о том, что ритуалы помогают в работе с неопределенностью и страхом неудач.

Суть исследования: 46 добровольцев были поделены на две группы — подопытную (22 человека) и контрольную (24 человека).

Участники испытуемой группы выполняли ритуал в течение недели. Ритуал состоял из серии повторяющихся и упорядоченных последовательных действий.

Через неделю участники пришли в лабораторию на замеры с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), где выполнили два раунда задания: 1-й — до ритуала, 2-й — после. Важно, что успех гарантировал вознаграждение, а ошибка — финансовый штраф.

При исследовании мозг показал снижение активации в ответ на ошибку, но только после завершения ритуала. Иными словами, было доказано, что ритуалы ослабляют реакцию мозга на беспокойство, связанное с ошибками, смягчая негативный опыт неудачи.

Вывод

Ритуал может быть очень эффективным инструментом, чтобы мозг реагировал на вызовы или неудачи адаптивным образом.

Три шага:

1. Создайте и начинайте рабочий день всей командой по определенному ритуалу. Так вы с самого начала дня снизите тревогу для всех членов команды.

2. Создайте командные ритуалы:



— что вы делаете командой, когда заканчиваете задание?



— каков ваш ритуал по завершению проекта — успешного и такого, где не удалось?

— каков ваш командный ритуал к концу рабочей недели?

3. Обеспечьте, чтобы эти ритуалы было легко выполнять всем участникам.

Текст публикуется с разрешения автора

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