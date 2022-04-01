Что могут чувствовать сейчас дети и как им помочь

Чем больше в жизни детей и взрослых есть то, что они могут сделать сами, тем больше чувство покоя и силы

На что стоит сейчас обратить внимание в поведении детей всех возрастов.



Обесценивание, аутоагрессия и обобщение :

— Я совсем тупая!

— Ты точно не тупая, у тебя просто разлилась вода. Давай ее вытирать — держи салфетку. В следующий раз просто будешь внимательнее.

Видео дня

— Ты точно не тупая, ты часто такие удивительные вещи делаешь, прямо сейчас сложно сосредоточиться.

«У меня всегда ничего не получается» .

— Давай вспомним, когда получалось в последний раз. Помнишь? Именно сейчас, только сейчас не получилось. Давай ты попробуешь поступить так и так (стараемся за ребенка не делать)

Чувство вины

— Я во всем виноват

Война и чрезвычайные происшествия провоцируют чувство вины у детей и взрослых. Иногда они думают, что что-то сложное происходит (вообще с миром) потому, что они «так» себя вели.

Детям важно слышать: Это не твоя ответственность, это выбор и решение взрослых. Взрослые справятся. В происходящем никто не виноват. Если ты хочешь помочь — ты можешь…"

Подростков очень важно направлять в любое продуктивное действие

Когда родители проявляют сильные эмоции (мы живые люди) — важно говорить ребенку: «Мне сложно, я устала, я скучаю — но я взрослая и точно справлюсь».

Ребенок переживает потерю привычного, дома, игрушек как настоящую потерю. Он может «возвращать» миру, родителям, близким и незнакомым свою боль и напряжение сопротивлением, злобой, капризами, или, наоборот, реагировать замиранием.

Детям важны границы

Наша реакция — поддержка чувств. Ребенок не может сформулировать причины и последствия. Наша роль — помочь ему. «Ты соскучился, ты скучаешь, ты злишься… мне тоже так жаль…»

Концентрация внимания, обучение, домашние задания

В стрессе когнитивные функции угнетаются. Детям и взрослым, возможно, сложно поддерживать концентрацию внимания, сосредоточиться.

Все задачи следует начинать с простых телесных упражнений (они будут способствовать повышению дофамина и ощущению безопасности). Важно смотреть на позу ребенка — если поза неустойчива (без опоры), обучение будет сложнее.

Я сейчас часто напоминаю детям сидеть не на краю стула, а целиком на попе.

Между занятиями — бегать, делать потягушки. Если вы видите, что ребенок начал подгибать пальчики ног (это свидетельствует о том, что утеряно чувство опоры) — важно давать ему возможность топать, прыгать, массировать стопы.

У детей может ухудшиться почерк.

Есть небольшое количество детей, которые в результате чрезвычайных ситуаций стали, наоборот, организованными и успешными в учебе — это тоже адаптация к стрессу

Все занятия с детьми любого возраста важно разделить на крошечные части и выполнение каждой части отмечать. Акцентировать на том, что ты справился! Стресс делает нас беспомощным, а любое действие, любая победа будет влиять на тело — эмоции — разум — самовосприятие.

Домашние задания должны быть небольшими, идеально связанными с любыми конкретными сейчас действиями (привязанными к реальности).

Если ребенок учится онлайн и у него новые учителя, он может связывать именно с этими учителями и предметами сопротивление изменениям. Именно этих учителей и занятий обесценивать. Это не имеет отношения к их возможностям.

Если ребенок адаптируется к новой школе, важно помнить об эмоциональной усталости новых контактов.

Чем больше в жизни детей и взрослых есть то, что они могут сделать сами (поделки, пирожные, рисунки, любые проекты) и сразу увидеть результат — тем больше чувство спокойствия и силы.

Сейчас многие дети в регрессивном состоянии (откатываются в поведении и реакциях до более раннего возраста), могут скулить, разговаривать, как малыши, капризничать — это раздражает, отнимает много сил у взрослых, но это закономерно. Это тоже реакция на стресс. Я много рассказывала о телесных играх. Любые игры в «малыша», когда мы качаем, колебаем, заматываем в одеяло, играем в прятки, поем, делаем из игрушек «младенцев», будут терапевтическими.

Режим дня, границы в поведении

Детям важны границы — чем сложнее опыт, тем важнее. Режим, рутины, привычные ритуалы, любая привычная пища будут связывать ребенка не только с прошлым, но и вообще с жизнью и безопасностью.

Если ребенок ведет себя плохо: «Я так сочувствую тебе, я вижу, как тебе тяжело, но вести себя так я не позволяю»

Для ребенка естественно — даже в скорби — отвлекаться, радоваться, играть.

То, что мы не имеем права потерять, у нас никто не сможет отобрать — близость. Страх и стресс делают нас и наших детей одинокими. От стресса нам сложно сосредоточиться на отношениях. Но нашим детям так важны хотя бы 5−10 минут нашего полного эмоционального присутствия. Когда у нас есть возможность и силы — хоть перед сном.

Мы точно справимся и поможем нашим детям.

Текст публикуется с разрешения автора

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