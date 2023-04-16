Как стать суперродителем? Восемь вопросов, которые помогут вам в этом

Все, что происходит, — это шанс научить чему-то своих детей

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Как родители мы беспокоимся о том, чтобы у нас на все были правильные ответы. Но, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на том, чтобы задавать правильные вопросы.

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Начните прямо сейчас, спросив себя:

Что, если мы на самом деле просто проголодались?

Любой опытный родитель может рассказать вам о чудесной панацее под названием еда.

Почему ваш ребенок кричит? Почему терроризирует своего брата или сестру? Почему ему не удается сосредоточиться во время дистанционного обучения? Почему он не может заснуть? Почему ваш подросток в таком ужасном настроении?

Ответ прост. Они голодны. Они злятся от голода. И не осознают этого.

Мамы не просто так издавна носят в сумочках перекусы. Это решает большинство проблем. Успокаивает самые расшатанные нервы. Сглаживает самые острые углы.