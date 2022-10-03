Чтобы могли защищать себя. Как помочь детям расти с ощущением собственной силы

Нам нужно это вложить в наших детей

Я думаю над тем, что нам нужно вложить в наших детей, чтобы они росли с ощущением силы и способности влиять на свою жизнь. Чтобы у них хватало силы быть неудобными, непокоренными. Чтобы не позволяли себе быть покорной толпой. Я думаю о существенном уважении. К телесности, личному пространству, чувствам, мыслям, выбору. Ощущение нашей надежной близости, возможности доверять нам, потому что мы надежно устойчивы, а через нас — и миру. А еще умение рефлексировать, писать эссе, умение обосновывать свое мнение (то есть и иметь право на свое мнение), дискутировать.



Видео дня

А еще — об умении просить о помощи и рассчитывать на помощь. Различать свои потребности (я сейчас с дочерью говорю часто о разнице между «я хочу» и «мне необходимо» — поняла, какая это важная тема). Чтобы они знали, что такое поддержка, сочувствие, чтобы рядом с нами учились эмпатии. И точно знали границы — «а этого точно не будет в любых обстоятельствах».

Чтобы с раннего возраста у них мог быть безопасный выбор, и они видели последствия своего выбора.

Я думаю об уважении

Чтобы они не упустили возможность задавать вопросы — разные вопросы.

И имели право на слово «нет».

Чтобы чувствовали контакт с родом — но без «ты всем обязан…», «наши предки так делали и ты должен». Чтобы они могли в ощущении опираться на силу рода и идти дальше в свою жизнь.

Чтобы они знали язык, историю и культуру своей страны, и знали много языков и видели разнообразие мира.

Чтобы они были научены защищать себя, если это необходимо. Чтобы могли защищать себя и словом и действием. Да, чтобы они умели владеть оружием.

И были в осознанном контакте и с телесностью, и с мыслями, и с эмоциями.

И чтобы у них была «насмотренность», «наслушанность», «чувственность» к прекрасному — вклад в их вкус.

Чтобы они через нас чувствовали силу ценностей. И того, что дает дух (для кого-то — вера).

Чтобы они с детства знали, что такое эмоции, стрессоустойчивость, как можно влиять на свое состояние.

Чтобы они слышали историю поражений и побед, рост в нашей жизни.

И чтобы они, как главный герой мультфильма Панда Кунг-Фу знали: «Секретного ингредиента нет. Сила в тебе. Чтобы сделать что-то особенное, важно просто верить в то, что ты — особенный».

Я писала это и подумала — самим бы такими быть.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь