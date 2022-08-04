Крайне важная тема. Как ребенку поддержать друга, потерявшего близких

Важно, чтобы друг ощущал сочувствие, а не жалость

Я хотела поговорить на сложную и очень важную тему, по которой пришло несколько запросов от родителей и учителей. Как детям поддерживать детей — одноклассников, потерявших близких друзей. Как поговорить со своими детьми (7+), чтобы они были готовы к реакциям друзей. Пишу обстоятельно.



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Как только ребенок узнает о гибели родителей друга или подруги, у него самого может возникнуть тревога, что и с его родителями может что-то произойти. Ребенок может сразу спросить: «А вы не умрете?» И мы отвечаем, что сейчас делаем все возможное, чтобы быть с ребенком. И близкий человек друга погиб и для того, чтобы мы все жили и были вместе.

Но часто такая тревога может маскироваться раздражительностью и агрессией.

А помощь другу начинается и с того, как мы сообщаем своему ребенку о гибели знакомого:

1. Сказать правду: «Я узнала печальную новость. Что отец (имя) (мы стараемся не использовать слово „твоего“ (друга), чтобы не было случайной идентификации) погиб на войне. Это очень страшная и грустная новость. Сейчас всей семье тяжело. И, возможно, (имя) требуется поддержка. Как ты думаешь, что мы можем (или вы одноклассники) можете для него сделать?»

Мы слушаем ответы и поддерживаем те, которые будут корректными.

Лишние вопросы могут ранить

2. Дальше объяснение: когда человек теряет близких, ему очень сложно и все эмоции могут перемешиваться. Одновременно может взрываться злоба, печаль, радость. И поведение, к которому ты привык, может изменяться. Если ты вдруг будешь замечать это, просто знай, что это не значит, что ты чем-то провинился, или вы уже не друзья — это нормально.

Это нормально, если друг будет злиться на тех, кто рядом, кто с его точки зрения счастлив. Не обязательно так будет. Но если это произойдет, ты точно сможешь это понять и выдержать.

Ты сможешь быть верным, потому что беда может разъединять, а может объединять.

3. Мы можем сказать: «Когда я была маленькой, мне казалось, что если я нахожусь рядом с тем, кто несчастлив, это может перекинуться и на меня. Беда не заразна. А поддержка исцеляет». В самом деле, когда мы находимся с тем, кому тяжело, мы чувствуем его настроение, отражаем состояние. И некоторым кажется, что мы заражаемся.

4. «Знаешь, какими словами поддержать тех, кому больно?» (Послушайте ответы). Можно просто сказать: «Я знаю, что произошло и мне так жаль. Мы всегда будем помнить твоего отца. И если ты вдруг захочешь что-нибудь сделать в его память (посадить дерево, сделать концерт, нарисовать картину…) я тебе помогу». Не все могут переносить объятия.

5. Нужно предупредить: не задавать лишние вопросы, потому что они могут ранить. Понимать, что настроение может изменяться, друг может вдруг становиться грустным и быстро уставать. Что это нормально, когда он то грустный, то веселый. Нормально, если он молчалив, или будет наоборот очень много говорить.

Важно, чтобы друг чувствовал сочувствие, а не жалость (здесь важно бы самым взрослым разобраться в разнице).

У друга может изменяться отношение к учебе. И, возможно, в этом потребуется помощь.

6. Если друг проявляет грубость — важно, как и в любое время, корректно обозначать границы: «Так со мной нельзя».

7. Важно не шушукаться и не прекращать разговор, когда входит друг, ибо когда ты уязвим, все сигналы можешь воспринимать, как жалость, как угрожающие, как обесценивающие.

8. Здесь больше для взрослых: важно приобщать ребенка к общим делам, чтобы он мог чувствовать свое место в группе и чувствовать важность своего вклада (но держать в фокусе, что у человека, скорбящего, может не хватить сил).

В самом деле, я подумала, что это и для взрослых может быть важно.

Близость исцеляет. Поддержка придает сил смотреть в будущее.

Мы точно справимся.

Текст публикуется с разрешения автора

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