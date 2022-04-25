Я молодец. Как хвалить детей так, чтобы сделать их более сильными

Светлана Ройз: «Именно сейчас нам все необходимо внимание к малейшим нашим победам» (Фото:GeneGlavitsky/Depositphotos)

Похвала не должна служить несущей стеной для самооценки

О разнице между похвалой и поддержкой. Я сегодня писала ответы на вопросы интервью и разговаривала со знакомой учительницей на одну и ту же тему — как сейчас поддержать детей так, чтобы укрепить их. Сейчас самооценка у всех очень уязвимая.



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Вспомнила, что у меня же есть целый подробный раздел из Практического детствоведения. Я где-то добавила, учитывая контекст, где-то сократила.

Давно подбиралась к важной теме, как нужно хвалить ребенка, чтобы поддержать его, внушить ощущение собственной ценности и при этом не делать его зависимым от постоянного одобрения. Это касается и благодарности, и критики.

Я люблю слово «молодец» и часто думаю, как сделать так, чтобы «я молодец!» звучало силой внутри нас, а не постоянным вопросом — в глазах детей и взрослых. Чтобы похвала не стала своеобразной несущей стеной для самооценки.

Нам важно помнить, что и награды, и наказания со временем снижают мотивацию.

Но именно сейчас мы все нуждаемся в наименьших наших победах, нам очень нужен опыт, что мы хоть какое-то действие смогли завершить, что-то проконтролировать, что мы можем быть успешными — даже в сложных условиях. И вы сами видите, как сейчас дети нуждаются в обратной связи от нас.

Самооценку нельзя повысить извне. Все наклейки, подарки, оценки, похвалы, лайки имеют временный эффект. И при этом формируют зависимость. А у ребенка или взрослого так и не появляется стойкая уверенность в своих силах, И каждый раз приходится снова и снова учиться «присваивать» себе результат.

Я часто замечала: когда расхваливаешь человека, говоришь, какой же он молодчина, какая умница и так далее, он будто намеренно пытается опровергнуть эти слова, словно сомневаясь в их чистосердечии.

Когда указываешь, за что именно благодарен, благодарность становится более чистосердечной

Основной принцип — это не только говорить слова «молодец», «умница», а быть искренним и фокусировать внимание на конкретике, на том, что именно мы хвалим-отмечаем и за что. Собственно, это и дает ощущение значимости, ценности сделанного.

Если мы подчеркиваем ценности, а дальше начинаем следующую фразу с частицы «но» — это обесценивает все сказанное раньше.

Разница в похвале и поддержке: поддержка становится внутренней силой. Похвала — временной подпоркой.

Несколько примеров:

Похвала: «Молодец! Я горжусь тобой! Хороший мальчик/девочка».

Поддержка: акцентируем внимание на том, что именно «мы поддерживаем», нам важно назвать, что именно то, что мы считаем самым ценным.

Ребенок: «Я красиво нарисовал/нарисовала?»

Похвала: «Какой чудесный (красивый, талантливый и прочее) рисунок!»

Поддержка: «Какие яркие цвета! На рисунке и солнце, и радуга, и окошки в домике видны! А это, похоже, собака на улице! Тебе нравится рисовать, да? Это чувствуется сразу!»

(Ребенок, чувствуя поддержку, начинает восторженно рассказывать о том, что нарисовал, что ему удалось, а что далось тяжело, делится своими планами и т. д. А когда мы его только хвалим, у него остается ощущение некоторого недовольства, ребенок может даже неожиданно сопротивляться похвале).

Ребенок: «Я сегодня получила 12 баллов по математике».

Похвала: «Ты у нас гений!»

Поддержка: «Ты так много учился» (как вариант — «тебе интересна математика», «ты решил все примери», «а что было самым сложным?», «тебе было сложно, все отвлекало — и даже в таких условиях ты справился»).

Еще несколько примеров:

Похвала: «Хороший мальчик, сам одеваешь колготки».

Поддержка: «Ты сам, без посторонней помощи разобрался и надел колготки! Я даже не заметила, как быстро ты справился с этим».

Похвала: «Ты врожденный писатель! Лучше всех в классе пишешь сочинения!»

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Поддержка: «Когда я читала твое сочинение, я будто бы видела и слышала все то, о чем ты описываешь: и журчание ручья, и шелест ветра в кронах деревьев, я видела людей, — так метко и красиво были подобраны слова. Так изложить свои мысли и чувства способны настоящие писатели».

Теперь варианты с «но»:

«Ты так удивительно хорошо справился с заданием! Молодец, но сделал не совсем аккуратно».

Вариант поддержки без частицы «но»: «Все цифры/буквы на странице стройные, как деревья в лесу. А вот эти — как будто ветер наклонил. А тут — лужа после дождя. Давай вытирать?»

«Ты собрал игрушки, молодец, но не мог бы это делать быстрее?»

Вариант поддержки без частицы «но»: «О! Игрушки были собраны со скоростью спортсмена-супергероя! Еще несколько минут — и ты бы установил новый мировой рекорд!»

И еще: когда, благодаря человеку, не просто говоришь спасибо, а указываешь, за что именно ты ему благодарен, собственно благодарность становится более чистосердечной, а потому более значимой и ценной.

Нам всем сейчас очень сложно. И для меня лично так важно, что за эти почти два страшных месяца я почувствовала больше близости и поддержки. Благодарна за это!

Текст публикуется с разрешения автора

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