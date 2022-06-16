Простые действия. Как помочь ребенку, когда ему страшно

Светлана Ройз: «Когда мы знаем, что конкретно пугает ребенка, мы можем выбрать способ трансформации» (Фото:Сонедская/Depositphotos)

Эти практики могут применять и взрослые

Как помочь ребенку, когда ему страшно. Быстрое вмешательство.



Тема страхов у детей всех возрастов сейчас слишком обостренная. Стресс спровоцировал то, что ребенок мог уже давно пройти в своей «возрастной норме». Далее — простые действия (которые могут применяться и взрослыми).

Видео дня

1. «Представь, что вокруг тебя светящаяся сфера. Ладонями (пантомимой) вокруг себя выстраиваем границы. Все, что пугает — остается за этим шаром. Он состоит и из твоей собственной силы и нашей любви!

2. Предложить крепко сжать нашу руку. Сказать: «В тебе столько силы, которая поможет справиться с любым страхом».

3. Возвращаем ребенка в чувство «настоящего» — просим прикоснуться к нескольким различным по фактуре и температуре объектам, найти 2−3 объекта зеленого цвета (зеленый воспринимается как спокойный, безопасный), выпить воды, произнести «брррррррр», сделать какую-нибудь смешную мордашку.

4. Оттолкнуть страшный образ руками — отбросить его от себя со звуком.

5. Растереть ладони, положить на почки, растереть ладони, положить на ребра, затем снова растереть ладони и простучать свое тело, словно выбиваешь коврик.

Любая сложная ситуация может стать мостиком для близости

6. Научить ребенка, что у него есть «волшебная кнопка», которая помогает справиться со страхом, — она находится между мизинцем и безымянным пальцем

7. Представить, что устрашающее нас мы уменьшаем — до такого размера, что можно сжать в кулак, спрятать в спичечном коробке.

8. Произнести громко: «Страх, уходи. Я тебя не боюсь!»

9. Добавить к устрашающему образу какую-то смешную деталь. Например, к образу злого человека — бантик, огромные уши слона или куриные лапки.

10. Если ребенка испугал образ, который он видел в мультфильме или кино, либо картинка страшного события: «Представь, что мы отправляем этот образ обратно в мультфильм». Хлопаем в ладоши, будто «запечатывая» этот образ снова в мультфильме. Можно предложить в воображении стереть этот образ ластиком.

11. Если ребенка испугал страшный сон после пробуждения — изменяем сюжет, как режиссеры.

12. Если ребенка испугал звук — помассировать уши, обязательно сказать: «Это был звук (такой). Все уже обошлось. Мы в безопасности».

13. Представить, что страх уменьшаем и прячем в сейф. Закрываем сейф на замок, перевязываем цепочкой, веревкой и отправляем куда-нибудь на дальнюю планету или под землю, или в океан.

Важно помнить: когда ребенок говорит, что ему страшно — самый большой его страх, что его не примут, начнут высмеивать. Самый удивительный страх мы воспринимаем как реальный — он есть в реальности ребенка. И помогаем ребенку, не обесценивая его чувства. Если мы ему скажем: «Ничего страшного нет», он не перестанет бояться. Он останется со страхом наедине.

Любая сложная ситуация может стать мостиком для близости.

Алгоритм:

Поддержка: Вместо слов «ты же большой, здесь нечего бояться» (эти слова рациональны, звучат как обесценивание) — «ты выглядишь испуганным, вижу, что тебе страшно».

Близость: «Я с тобой (можно сказать словами, можно обнять, взять на руки, взять за руку), чего ты боишься?». Нам важно, чтобы ребенок от общего «я боюсь» перешел к конкретному:

«Я боюсь тьмы, боюсь, что на меня нападут монстры, боюсь, что потеряюсь». Когда мы знаем, что конкретно пугает ребенка, мы можем выбрать способ трансформации.

Нормализация: «Знаешь, я тоже боялась в твоем возрасте, и даже сейчас иногда боюсь. Происходящее сейчас действительно страшно. Я точно знаю, мы справимся. Мы можем с тобой все сделать…»

Трансформация: конкретные действия и практики, изложенные выше.

Вы могли заметить, что во всех идеях — ребенок и взрослый — субъект, чувствующий свою силу и сам выполняющий действие.

Я изложила то, что относится к «быстрым практикам», то, что могут делать родители, дабы снять обостренное состояние. Трансформацией, углубленной работой, лучше, чтобы этим занимались специалисты.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.