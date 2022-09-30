Режим «инопланетян». Как говорить с ребенком о ядерной опасности

Светлана Ройз: «Дети должны знать, что нужно точно выполнять все, что скажут доверенные взрослые» (Фото:Kobyakov/Depositphotos)

Дети всех возрастов реагируют не на сами слова, а на тональность и мимические сигналы



О том, что не должно понадобиться. Для взрослых и детей. О том, насколько безопасно можно говорить о ядерной опасности. И о чем еще можно позаботиться. «А где наш „апокалиптический пакет“?» — так называю пакет, где хранится то, что не нужно. Но оно же придает чувство субъективного контроля.



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Я сегодня почувствовала, что у меня очень болят пальцы на руках. Понаблюдала, и оказалось, что я в напряжении сжимаю руки в кулаки так, что уже больно. А знакомая сказала, что свело челюсть. А другая — что спазмы в солнечном сплетении.

Спасибо моему внутреннему самотерапевту: «Да, давай руки разотри». Нужно почаще делать паузы, чтобы просканировать тело. И вложить 2 минуты, чтобы расслабиться. Хоть руку теплую или грелку положить на место, где спазм.

Телу нужно выдержать напряжение наших эмоций и не упустить возможность реагировать.

Лопни пузырь. Задержи внимание, поставь лайк на нескольких сообщениях на разные темы, не только на тему ядерной угрозы. Ибо алгоритмы фб делают свое дело. Создается впечатление, что все только об этом и говорят. А ведь есть еще куча прекрасных тем, о которых можно позаботиться — о гендерных стереотипах в книжном бизнесе, например .

Нужно почаще делать паузы, чтобы просканировать тело

Что я могу сделать, чтобы унять тревогу — хоть что-то взять под контроль. Я знаю, где документы, деньги, лекарства, чемодан на всякий случай, в переноске кошки есть корм.

Есть вода и на день — две сухие еды. Свечи, спички. Салфетки. Одноразовая посуда в пакете.

В «апокалиптическом пакете» — плащи, очки, респираторы, перчатки. Их немного, все использую потом в мирное время для работы с детьми или в хозяйстве.

Если "что", у нас есть 10 минут, чтобы реагировать. Взять детей, вещи и кошек-собак-сусликов. Добраться подвала, укрытия, метро, если оно рядом.

Больше всего меня волнует, что дети могут быть не рядом. Поэтому у дочери в рюкзачке будет плащ, респиратор, салфетки, очки (больше для моего спокойствия и контроля). Повербанк для телефона. Там есть бейдж с именем и телефонами. На всякий случай, я стараюсь давать одежду с капюшоном.

И дети должны знать, что нужно точно делать все, что скажут доверенные взрослые. Даже если нет связи, мы сделаем все возможное, чтобы быть рядом.

Я не говорю с детьми о ядерной опасности.

Но если кому-то важно — можно играть в «инопланетян», попадающих на новую планету, где все неизвестно. Или у астронавтов, путешествующих в космосе.

Сначала нужно зажмуриться и задержать на несколько секунд дыхание. Взрослый руководитель миссии скажет, когда можно открывать глаза и делать вдох.

И нужно быть в скафандре. Надеть очки, плащ, респиратор — найти какое-то спрятанное « сокровище» (но не касаться его, просто обозначить место). А потом говорим «стоп игра» и идем жить в жизнь. Можно переключать внимание на реальность вопросом: Что будем делать сейчас?

Если вдруг что-то опасное произойдет — включаем быстро режим «инопланетян». Движения уже будут знакомы.

Для старших детей важно узнать, что они уже сами вычитали в соцсетях, которые думают, чего боятся. Сказать, о чем мы уже позаботились, что будем делать «если что». И сделать акцент на том, как мы используем заготовленное, когда оно не понадобится (пикник, поход под дождем, ремонт). Так мы переключаемся из режима тревоги. Дочке я объяснила: «Помнишь, у нас был небольшой запас масок во время ковид, и мы покупали дрова, которыми пользовались несколько лет.

Дети всех возрастов реагируют не на сами слова, а на тональность, мимические сигналы.

Писала этот текст в маленьком кафе в нашей деревне, возле школы дочери. Через дорогу, метрах в двадцати, в лесопосадке табличка «осторожно, мины». Это уже стало частью нашей действительности.

Кофе вкусный. Сегодня тепло. Мимо меня прошел мужчина с букетом огромных поганок. Боюсь даже представить, зачем они ему, и это меня сейчас беспокоит больше, чем сбор «апокалиптического пакета».

Делаем то, что можем для безопасности. И жить жизнь!

Текст публикуется с разрешения автора

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