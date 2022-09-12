Кошмарный сон родителей. Что делать, если ребенок не хочет в школу

Светлана Ройз: «Третий день от начала обучения, конец первой недели, „синдром понедельника“ и третья неделя обучения — кризисные этапы в адаптации к школе» (Фото:ljsphotography/Depositphotos)

Общее «не хочу» нужно разделять на конкретные маленькие части

«Я не хочу в школу! Я не пойду в школу!» Слова — кошмарный сон родителей. К концу первой недели обучения уже накопилась усталость, дети не привыкли просыпаться так рано, отвыкли от правил, привыкают к одноклассникам, учителям. А еще они переживают «потерю» свободного времени. Третий день с начала обучения, конец первой недели, «синдром понедельника» и третья неделя обучения — кризисные этапы в адаптации к школе.



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Я к материалу , который уже стал главой Практичного дитинознавства, добавила то, что актуально именно сейчас.

Когда ребенок говорит «я не хочу идти в школу» (сад, кружок, на улицу), эти слова звучат глобально. Как правило, ребенок пытается избежать только части этой «глобальности». И нам важно постараться приучить себя общее «не хочу» разделять на конкретные «локальные» маленькие части. В основном окажется, что ребенок хочет ходить в школу (садик и т. п. ), и если мы будем конкретизировать, если ему помочь разобраться, он уточнит — «но»:

— мне сложно проснуться сегодня или вообще просыпаться по утрам;

— мне сложно сосредоточиться (на уроках я все время думаю о…);

— я не понимаю (новый язык, предмет);

— я изменяю своим друзьям, если я учусь в новом классе, в новой школе;

— мне страшно (во время дороги, в школе, быть самому);

С конкретными пунктами легче разбираться

— я все забыл;

— мне хочется плакать, я как в тумане, все раздражает;

— меня укачивает в дороге (устаю, мне страшно, мне скучно идти, я хочу идти сам, я стыжусь, что меня водит мама);

— мне одиноко в школе;

— меня оскорбляют, надо мной смеются, я стал свидетелем или жертвой буллинга;

— я потерял учебник (рюкзак);

— я не выполнил домашнее задание;

— я не могу ходить в туалет в школе;

— мне сложно дается определенный предмет;

— у меня сложные отношения с конкретным преподавателем;

— я напортачил и не понимаю, как исправить ситуацию;

— мне страшно не справиться, получить плохую оценку;

— я влюблен (в девушку/парня, у которой/какого другой режим обучения);

— я плохо чувствую себя (заболел, чувствую тревогу, боюсь заболеть);

— мне скучно (я быстрее справляюсь с заданиями, чувствую, что трачу время);

— я не понимаю того, что объясняют учителя;

— я многое пропустил, не могу быстро наверстать;

— я плохо вижу, плохо слышу;

— я стыжусь (брекетов и т. п. );

— я хочу кушать (не могу есть того, что есть в школе);

— я стал свидетелем обмана и правду сказать не могу — боюсь предать одноклассников, но обмануть учителя тоже не могу;

— когда я в школе, с родителями может произойти что-то непредсказуемое;

— мне не хватает времени на то, что для меня важно.

Я добавила к тем пунктам, которые звучали в мирное время, то, что уже проявляется в разговорах с семьями сейчас.

Я прошу ребенка переформулировать так: «Я хочу в школу, но… Мне будет спокойнее, легче, когда…» И с конкретными пунктами уже легче разбираться.

Желаю нам всем — взрослым и детям — по возможности легкой адаптации к школе.

Текст публикуется с разрешения автора

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