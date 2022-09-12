Кошмарный сон родителей. Что делать, если ребенок не хочет в школу
Светлана Ройз: «Третий день от начала обучения, конец первой недели, „синдром понедельника“ и третья неделя обучения — кризисные этапы в адаптации к школе» (Фото:ljsphotography/Depositphotos)
Общее «не хочу» нужно разделять на конкретные маленькие части
«Я не хочу в школу! Я не пойду в школу!» Слова — кошмарный сон родителей. К концу первой недели обучения уже накопилась усталость, дети не привыкли просыпаться так рано, отвыкли от правил, привыкают к одноклассникам, учителям. А еще они переживают «потерю» свободного времени. Третий день с начала обучения, конец первой недели, «синдром понедельника» и третья неделя обучения — кризисные этапы в адаптации к школе.
Я к материалу, который уже стал главой Практичного дитинознавства, добавила то, что актуально именно сейчас.
Когда ребенок говорит «я не хочу идти в школу» (сад, кружок, на улицу), эти слова звучат глобально. Как правило, ребенок пытается избежать только части этой «глобальности». И нам важно постараться приучить себя общее «не хочу» разделять на конкретные «локальные» маленькие части. В основном окажется, что ребенок хочет ходить в школу (садик
— мне сложно проснуться сегодня или вообще просыпаться по утрам;
— мне сложно сосредоточиться (на уроках я все время думаю о…);
— я не понимаю (новый язык, предмет);
— я изменяю своим друзьям, если я учусь в новом классе, в новой школе;
— мне страшно (во время дороги, в школе, быть самому);
С конкретными пунктами легче разбираться
— я все забыл;
— мне хочется плакать, я как в тумане, все раздражает;
— меня укачивает в дороге (устаю, мне страшно, мне скучно идти, я хочу идти сам, я стыжусь, что меня водит мама);
— мне одиноко в школе;
— меня оскорбляют, надо мной смеются, я стал свидетелем или жертвой буллинга;
— я потерял учебник (рюкзак);
— я не выполнил домашнее задание;
— я не могу ходить в туалет в школе;
— мне сложно дается определенный предмет;
— у меня сложные отношения с конкретным преподавателем;
— я напортачил и не понимаю, как исправить ситуацию;
— мне страшно не справиться, получить плохую оценку;
— я влюблен (в девушку/парня, у которой/какого другой режим обучения);
— я плохо чувствую себя (заболел, чувствую тревогу, боюсь заболеть);
— мне скучно (я быстрее справляюсь с заданиями, чувствую, что трачу время);
— я не понимаю того, что объясняют учителя;
— я многое пропустил, не могу быстро наверстать;
— я плохо вижу, плохо слышу;
— я стыжусь (брекетов
— я хочу кушать (не могу есть того, что есть в школе);
— я стал свидетелем обмана и правду сказать не могу — боюсь предать одноклассников, но обмануть учителя тоже не могу;
— когда я в школе, с родителями может произойти что-то непредсказуемое;
— мне не хватает времени на то, что для меня важно.
Я добавила к тем пунктам, которые звучали в мирное время, то, что уже проявляется в разговорах с семьями сейчас.
Я прошу ребенка переформулировать так: «Я хочу в школу, но… Мне будет спокойнее, легче, когда…» И с конкретными пунктами уже легче разбираться.
Желаю нам всем — взрослым и детям — по возможности легкой адаптации к школе.
Текст публикуется с разрешения автора
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