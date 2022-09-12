Отвлечет от ежедневного стресса. Чем заняться всей семьей
Александр Педан с женой и сыном (Фото:предоставлено автором)
Самое важное при выборе совместных занятий — ориентироваться на интересы вашего ребенка
Петанк подходит людям всех возрастов.
Во время полномасштабной войны еще более важно, чем в мирное время, уделять достаточно внимания родным и обеспечивать своим детям счастливое детство. Поэтому не забывайте о совместных занятиях. Это не только отвлечет вас от ежедневного стресса, но и сблизит семью.
Самое важное при выборе совместных занятий — ориентироваться на интересы вашего ребенка. Родителям легче подстроиться и научиться чему-то новому, чтобы поддержать детское увлечение.
Поделюсь занятиями, которые доставляют удовольствие моему сыну Марику в возрасте 5,5 лет.
Чтение
На самом деле это может быть любая семейная традиция, которой вы будете придерживаться. Для нас это чтение.
Каждый вечер мы с сыном садимся за книгу. Обязательно за час до сна откладываем все гаджеты и проводим время за чтением.
Пока мы не переходим к серьезным историям, а сосредотачиваемся на интерактивных книгах, ведь детям в таком возрасте еще может быть сложно концентрировать внимание на сюжете. Сейчас мы обычно берем книгу Пьер и город лабиринтов. На ее разворотах нужно выполнять определенные задания: находить спрятанные предметы, разгадывать загадки и др.
Раньше читали энциклопедии о динозаврах и акулах, когда у Марика был период увлечения этими животными. Чтение — это очень полезное совместное занятие, которое развивает память ребенка. Кроме того, сын с детства видит пример того, что взрослым чтение тоже доставляет удовольствие, поэтому гораздо выше шанс, что он не забросит книги и в дальнейшем.
Настольные игры
Марик очень любит настольные игры и часто инициирует такие семейные посиделки. Сейчас любимая — это Кто я? — уже классическая игра, в которой нужно задавать вопросы другим и угадывать свою роль. Ее можно приобрести в магазине с уже готовыми карточками, и тогда не нужно будет каждый раз ничего придумывать. Существуют разные уровни сложности для всех возрастов — выбирайте тот, который подойдет именно вашему ребенку. Но можно и сделать ее самостоятельно — просто приобрести стикеры и клеить их на лоб.
Главное во время таких игр с детьми — это позитивная атмосфера и постоянное подбадривание. Ни в коем случае не должно быть троллинга.
Прятки
Веселый, а главное — простой вариант игры, которую можно проводить не только во дворе, но и в квартире. Очень важно подыгрывать своим детям, чтобы иногда они одерживали победу. Однако не стоит перегибать с этим палку. Если ребенок будет выигрывать постоянно, то затем болезненно столкнется с реальным миром, в котором существует жесткая конкуренция. Напротив, следует объяснить, что проигрыши — это не стыдно и они могут приносить пользу для дальнейшего развития.
Петанк
Эту игру мы с ОО Junior продвигаем для занятий на уроках физкультуры в школе. Поскольку ее придумал французский пенсионер с проблемами двигательного аппарата, то она очень легкая и подходит людям всех возрастов.
Есть две версии игры. С мягкими шарами можно играть даже дома с детками дошкольного возраста. А с железными рекомендую начинать с 5 класса.
Активности на улице
Не стоит забывать, что детям необходим свежий воздух и активное движение вне дома. Поэтому когда есть возможность, обязательно с сыном иду в парк. Любим находить веревочные парки, где есть дорожки разной сложности — там интересно как Марику, так и мне.
Также советую найти то, на чем вашему ребенку будет увлекательно кататься. Это могут быть скейт, ролики, самокат
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