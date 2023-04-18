Поиск гарантий и страх критики. Пять идей и мыслей, которые вредят предпринимателям

Ваша задача — воспринимать негативные отзывы не как руководство к действиям, а как материал для размышлений

На прошлой неделе начались первые стратегические сессии и менторские встречи со студентами. Мне очень повезло со студентами в этот раз: они вовлеченные и активные, большинство из них уже имеют свой бизнес, и они прошли долгий путь к той точке, в которой они находятся сейчас. Каждый раз после встречи я понимаю, что это было win-win общение, и мне это нравится.



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Но какими бы разными ни были люди и их истории, в их вопросах и сомнениях, в их страхах я вижу себя как в зеркале. Потому что я это тоже проходил.

Так что даже составил список из топ-5 идей и мнений, которые вредят предпринимателям.

1. Поиск 100% гарантий

Предпринимательство — это всегда риск. И 100% ответственность за свой собственный бизнес и все обязательства, которые вы как предприниматель взяли на себя. Какие могут быть гарантии в этом бурном хрупком мире?

Предпринимательство начинается с очень простого мнения: «В любой момент может случиться что угодно. Всё может пойти не по плану. Но иногда это даже к лучшему: очередное испытание может открыть новые возможности».

Ответственность — это свобода. Свобода — это ответственность. Для меня это основополагающий принцип бизнеса. Я фокусирую свое внимание на поисках возможностей, а не на поисках призрачных гарантий.

2. Страх критики

Каждый предприниматель — создатель. Он создает продукт или сервис, создает ценность, и если он это делает эффективно, то получает за это вознаграждение в виде доходов.

Но эта система не будет существовать без того, для кого мы создаем эту ценность. Каждый из тысяч ваших гостей будет оценивать ваш продукт через оптику собственного опыта, предпочтений и предубеждений. И совершенно точно будет кто-нибудь, кому все катастрофически не понравится.

Ответственность — это свобода

Задача предпринимателя выдерживать эмоциональную дистанцию, воспринимать негативные отзывы не как руководство к действиям, а как материал для размышлений.

Если критических отзывов более 5%, действительно, что-то нужно системно менять. Но всегда анализировать это.

Если каждый день вы продаете 200 порций борща, но вдруг к вам в гости пришла подруга кума и сказала, что ела и вкуснее, это не значит, что нужно срочно менять рецепт. Это нормально — быть разными и выбирать разное. Если вам хватает ваших гостей, вы все делаете правильно.

3. Отсутствие понимания собственных амбиций

Вопрос, который мне задают на 90% встреч: «Когда я верну инвестиции?» Если честно, меня оно смущает.

Неужели вы начинаете бизнес для того, чтобы несколько лет поработать и просто вернуть вложенные деньги, то есть вернуться к точке «ноль»?

Вот гораздо более полезные вопросы:

— Сколько лет я хочу заниматься этим бизнесом?

— Каких финансовых целей хочу достичь?

— Какие собственные амбиции хочу реализовать?

4. Тоннельное мышление

Бизнес — это не только творчество, но и много рутины. В какой-то момент может возникнуть ощущение, что все двигается по кругу. Все делают меню спаржи? И мы делаем меню спаржи. Все продают паски? И мы тоже. Как будто мир сузился до 10–20 конкурентов и того, что «все и всегда делают». Но самое интересное начинается именно тогда, когда ты делаешь то, что никто не делает. Посмотреть на свой бизнес со стороны и сделать то, чего ждут гости, но сделать это по-новому — вот одна из наиболее эффективных формул успеха.

5. Синдром самозванца и ложные авторитеты в голове

У каждого из нас в голове есть голос или образ кого-то, кто нас как бы оценивает. Ресторанный критик, фудиз, друзья или гениальный шеф, живший 100 лет назад. И мы как будто пытаемся им доказать, что мы чего-то стоим.

Я очень хорошо помню свои первые годы в ресторанном деле: «А он точно шеф?», «Да это же все маркетинг», «Не впечатлило». Это то, что я слышал о себе регулярно.

В мои заведения стояли очереди, а все еще пытался кого-то поразить.

Прошли годы, пока я понял, что успехов и провалов нет: есть только путь. И если на этом пути каждый день я делаю счастливее тысячи гостей, если мой бизнес совпадает с моими ценностями и моими целями, значит, все хорошо.

Мне не нужно разрешение от кого-то, чтобы быть собой.

Текст публикуется с разрешения автора

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