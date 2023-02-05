10 суровых уроков за 10 лет. Как простроить сильный и успешный бизнес

Дариус Фору: «Как владелец бизнеса, вы постоянно осознаете, что именно вы несете ответственность за компанию» (Фото:Moose Photos/Pexels)

Этого не знает большинство из тех, кто только начинает свое дело

Недавно я наткнулся в Твиттере на список жестких советов о том, как писать тексты. Уже не помню, что это были за советы, но помню, что подумал: «Я мог бы составить такой же список в отношении предпринимательства».



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Развитие бизнеса — это нелегкая работа. По данным Fundera, 70% малых предприятий терпит крах в течение первых 10 лет своего существования.

Когда я начал свой первый бизнес в 2010 году, мне посчастливилось работать с моим отцом и одним из его бизнес-наставников. Я был избавлен от необходимости самостоятельно разбираться в очень многих вещах, что значительно повысило скорость моего обучения.

Поэтому всегда, когда я встречаю молодых и неопытных предпринимателей, у которых нет наставников, я готов помогать им, если они этого хотят. И этот текст написан с той же целью.

Это суровые уроки, касающиеся тех аспектов ведения бизнеса, которые часто упускают из виду те, кто только начинает свое дело. Если они приводят вас в смятение, то, вероятно, предпринимательство не для вас. Но если вас это не пугает, то, скорее всего, вы добьетесь успеха.