Шпаргалка для лидеров. Как действовать, чтобы вам доверяла команда

Один из признаков надежности — всегда отвечать на запросы коллег

Доверие — это реакция в отношении других, которую мы создаем своим поведением. Доверие из «ничего» не берется. Сначала действуете вы, затем, на основе того, как действуете вы, другие чувствуют, что вашим действиям можно или нельзя доверять.



Видео дня

Сегодняшняя шпаргалка-модель для лидеров о том, как поступать, чтобы вам доверяла команда.

Действие — это не столько, чтобы соглашаться, отвечать ожиданиям или реализовывать запросы. Действие — это объяснять противоречия, аргументировать отказ, проговаривать разногласия.

Действуйте, чтобы создавать доверие.

АBCD: четыре практики лидера для построения доверия

A — Able (компетентность)

B — Believable (честность)

C — Connected (забота)

D — Dependable (надежность)

Able — компетентность

Лидер масс демонстрировал профессиональность и тот уровень компетенций, который хочет видеть в членах своей команды.

Лидер должен постоянно развиваться и демонстрировать это своей команде. Это способ, которым ваша команда будет чувствовать вашу вовлеченность и экспертность, а также практика, через которую вы будете получать знания, необходимые для развития вашей команды.

Слушание — невероятно важный навык, который из-за нехватки времени мы игнорируем

Будьте щедры на свои знания и умения. Делитесь тем, что знаете, с командой, привлекайте их к активному развитию, демонстрируя желание профессионально развивать команду, вы укрепляете доверие к себе как к эксперту и лидеру команды.

Ключевые слова: качественные результаты — профессиональное развитие — делегирование — помощь — развитие других.

Believable — честность

Демонстрируйте поведение, которое ожидаете от команды. Действуйте в соответствии со стандартами, правилами и принципами, о которых говорите с командой.

Лидеры, которым можно доверять, честны. Лидеры, спокойно признающие свои ошибки или неправоту, не обсуждают за глаза своих коллег, достойные доверия своих команд.

Держите слово и смело объясняйте, если не можете выполнить обещанное или сдержать договоренности. Сегодня так может быть. Проблема не в том, что вы не сделали того, что обещали, а в том, что не объяснили причину, не признали, что «ошиблись».

Ключевые слова: соблюдайте конфиденциальность — признайте свою неправоту — будьте честными — не обсуждайте за спинами — демонстрируйте уважение.

Connected — забота

Когда вы интересуетесь тем, как обстоят дела у ваших коллег, когда вы демонстрируете неравнодушие к сложностям или проблемам, с которыми они сталкиваются, когда вы искренне радуетесь их успехам, вы создаете связь с командами, которая поддерживает доверие.

Когда лидер неравнодушен, когда он проявляет искренний интерес к команде, умеет активно слушать и проявлять эмпатию, он заслуживает доверия.

Используйте навыки активного слушания, выделяйте время для разговоров, чтобы лучше понимать тех, с кем работаете. Слушание — невероятно важный навык, который за неимением времени мы игнорируем. Когда люди чувствуют, что вы искренне заинтересованы в том, что они должны сказать, а не просто ждете своей очереди, чтобы поговорить, вы достигаете гораздо более глубокой связи с ними.

Вы укрепляете доверие с другими, признавая их усилия и благодаря команде за результаты. Люди приходят на работу не за зарплатой, а за возможностью реализовывать свои таланты и получать за это признание.

Ключевые слова: активное слушание — заинтересованность — признание — эмпатия — похвала.

Dependable — надежность

Как по своему поведению вы даете другим понять, что на вас можно положиться?

Когда лидер надежен, он держит слово и делает то, что обещает. Если вы организованы, ответственны и последовательны в своем взаимодействии с командой и на уровне организации, вы заслуживаете доверия.

Еще один признак надежности — это всегда отвечать на запросы коллег. Это не о том, чтобы отвечать всегда так. Это о том, чтобы не оставлять без ответа обращения коллег. Будьте честны относительно того, что вы можете, а что нет. Если точно знаете, что не сможете, не обещайте попробовать, стараться, постараться и т. д. Отвечайте сразу: «Я точно знаю, что не смогу».

Ключевые слова: реагировать — быть последовательным — не оставлять без ответа — не давать напрасных обещаний .

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь