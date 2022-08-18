Чтобы всегда быть победителем. Лучшее профессиональное решение, которое можно принять

Райан Холидей: «Многие считают, что надежнее быть как все, хотя на самом деле они просто пытаются слиться с хором» (Фото:Rawpixel/Depositphotos)

В мире множество книжных магазинов, но нет ни одного такого, как наш

Каждый из нас уникален от рождения. Такой ДНК, как ваша, никогда прежде не существовало на этой планете. Никто никогда не будет обладать вашим уникальным опытом. Ни у кого никогда не будет вашей индивидуальной точки зрения.



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Таких, как мы, никогда не было… и никогда не будет. Нам дано полное и абсолютное монопольное право быть самими собой.

Но что мы делаем с этой редчайшей редкостью? Отказываемся от нее! Мы принимаем решение не быть собой. Мы становимся своим собственным антимонопольным комитетом.

Мне всегда нравилось в стоиках то, что они были непохожими на других. Стоики не боялись быть собой, казаться странными. Эпиктет рассказывает о стоике Агриппине, которого часто спрашивали, почему он такой сложный человек, почему он не может просто вести себя так же, как все. «Я хочу быть красной [нитью в полотне] — той маленькой и блестящей частицей, благодаря которой все остальное кажется миловидным и прекрасным… Стать таким же, как большинство? Но если я сделаю это, — любил отвечать Агриппин, — то как я смогу после этого оставаться красным?»

Когда вы — это вы, вы представляете собой ценность

Разумеется, то, что Агриппин был «красным», навлекло на него неприятности. Но это же и сделало его великим. Это сделало его одним из тех немногих, кто активно сопротивлялся тирании и несправедливости правителя Нерона. Это прославило его на века.

Когда вы — это вы, вы представляете собой ценность. Но когда вы такие же, как все, — вы не уникальны. Вас, в сущности, можно заменить. Вы, по сути, не слишком ценны.

Питер Тиль [американский бизнесмен немецкого происхождения, сооснователь PayPal] когда-то сказал, что единственный вид бизнеса, которым стоит заниматься —

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