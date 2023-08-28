Наступление на советские памятники: исторический шанс избавиться от них навсегда

Я искренне радуюсь всякий раз, когда украинцы возвращаются к своей идентичности

В моем детстве проявления украинской культуры были некрасивыми: шаровары, русская музыка чуть ли не из каждого плеера, еда с запахом советчины. Все это не имело никакого отношения к настоящей Украине. Я вырос с этими травмами и нелюбовью к той культуре, которую мне показали.



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Но Украину я люблю. Поэтому хочу, чтобы она для меня была полностью красивой. Сначала я реконструировал в своей голове и в сознании тысяч украинцев национальную кухню и ее традиции. Теперь пришло время сделать то же самое с культурными памятниками.

Потому что культура — это маркер национальной идентичности. Музыка, кинематограф, искусство, архитектура, литература, кухня дают людям ощущение единства и принадлежности к государству Украина. Поэтому я искренне радуюсь каждый раз, когда украинцы избавляются от советского наследия и возвращаются к своей идентичности.

Дерусификация важна на всех уровнях. От бытовых привычек до национальной политики. На девятый год российской вооруженной агрессии против Украины мне все равно болезненно все враждебное. И когда я проезжаю мимо памятника российского имперца Пушкина. И когда слышу Арию на улицах украинских городов. И когда кто-то вслух цитирует Чехова, Бодрова и Никулина. Это не просто монументы, песни и фильмы. Это — нарративы, призванные напоминать о навязанном Россией колониальном прошлом и вымышленной басне об «адин народ». Это то, чем Россия манипулирует, когда рвется защищать нас, оправдывая свои захватнические действия. Это «русский мир», который делал, делает и будет делать больно Украине.

Советские нарративы опасны тем, что затаились во всех сферах жизни

В своей деятельности я всегда фокусируюсь на том, что могу изменить. Не важно, это рамки моей профессиональной сферы, моего города или целой страны. К примеру, я — киевлянин. И мне не нравится, что столичное культурное пространство до сих пор переполнено советскими достояниями — в частности, культурными памятниками. Особый когнитивный диссонанс вызывает памятник Пушкину на проспекте Победы и большевику Щорсу на бульваре Тараса Шевченко. Эти деятели навязывали нам чужую культуру и враждебную государственность. То есть все то, против чего сейчас борется украинская армия и украинский народ.

Самое интересное, что упомянутые выше монументы попадают под демонтаж согласно Закону о декоммунизации 2015 года. Однако по сей день «устояли» из-за охранного статуса памятников. Как интересно и то, что по подсчетам активистов, в Киеве до сих пор остается около 200 советских памятников и памятных знаков, и местные власти хоть сегодня готовы от них избавиться, но не имеют на это права. Сейчас у Министерства культуры и информационной политики наконец-то появился шанс очистить улицы столицы от символов большевизма и советчины. Нужно, как всегда, ключевое — политическая воля. А именно — внести через Кабмин изменения в Реестр недвижимых памятников, которые позволят изъять из него советские постаменты. И соответственно, законным способом их демонтировать. Более того, еще в мае Верховная Рада дополнительно приняла закон , который обязывает внести изменения в Реестр в трехмесячный срок с даты вступления в силу закона — до 15 сентября. Однако этого не происходит. По каким-то причинам чиновники пока не готовы полностью искоренить советский след.

Да, я понимаю, что советчина засела в головах немалого количества украинцев, и не только политиков. Кто-то считает ее частью украинской или даже мировой истории. Кто-то апеллирует к другим неотложным вызовам времени — военным и экономическим. Кто-то до сих пор говорит, что язык и культурное наследие должны находиться вне политики. Советские нарративы как раз и опасны тем, что затаились во всех сферах жизни, «перекрасились» и мимикрируют под общие настроения. Чтобы в нужный момент принести много зла.

Все советское, что до сих пор существует в Украине, — это метастазы. Мы как бы лечим болезнь, но оставляем ее очаги в организме. И спустя некоторое время метастаз снова превратится в опухоль. А значит, остается шанс на повторение ужасной страницы в нашей истории.

Поэтому сегодня наш долг — показать власти общественный запрос на изменения. А также — вместе изменить все названия улиц, убрать все памятники и знаки советского прошлого. На их же месте поставить важные для нашей страны символы или просто высадить деревья. Это даст понятный сигнал людям, которые ностальгируют по прошлому: надежды на то, как было раньше, больше нет. Есть новая страница в украинской истории. И есть нация, которая может отличить зерно правды от плевел. А следовательно, никогда не будет уподобляться мировоззрению «маленьких людей».

Мы другие. И в нашей стране от наших решений зависит буквально все.

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