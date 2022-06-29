Ложный путь. Чего точно не стоит делать сейчас владельцам бизнеса

29 июня, 22:10
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Андрей Шабанов: «Как вам, так и вашему бизнесу нужно просто выдохнуть и взять паузу» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Андрей Шабанов: «Как вам, так и вашему бизнесу нужно просто выдохнуть и взять паузу» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Андрей Шабанов
Телеведущий, генеральный продюсер Просто Ради.О

Ищите свое место в новой реальности и старайтесь не принимать поспешных решений

Если вы предприниматель, то, вероятно, с большим кризисом, чем война, вам еще не приходилось сталкиваться. У меня несколько предпринимательских проектов, и все они так или иначе пострадали из-за начала войны. Какие-то из них вообще на паузе, какие-то, помолчав два месяца, снова вышли на рынок.

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В кругу моего общения есть разные истории. Кто-то прекратил работать, кто-то ограничил многие процессы, кто-то до сих пор в растерянности. Однако никто не сидит сложа руки, все ищут, ищут ответ на вопрос: что делать дальше? Какая стратегия сейчас самая правильная, вне независимости от вида бизнеса? Я точно не буду сыпать прогнозами и приглашать на мотивационный мастер-класс «Кризис — время возможностей: как разбогатеть, когда все разлетается вдребезги». Впрочем, уверен, что такие мастер-классы обязательно будут, просто хочу вам напомнить, что разбогатеть после этого мастер-класса сможет только спикер, которому вы заплатите деньги. И если уж вам так горит их потратить, то выбирайте хотя бы остроумного и харизматичного, чтобы потом, вспоминая об этом, можно было сказать: «Ничего не узнал, зато весело было!» В общем, что делать я не знаю, зато могу сказать, чего на мой взгляд точно делать не стоит.

Без паники

Уверен, что в первые месяцы войны вы и ваши друзья-предприниматели, разобравшись с первым шоком, энергично бросились искать новые решения для своих бизнесов, разрабатывать способы стать актуальными или пытаться быстро выйти на иностранные рынки. Иностранные рынки — это вообще мое любимое. Как только начинается экономический кризис в Украине, все мгновенно устремляются в черную дыру новых рынков, которые манят своими конвертируемыми выручками и стабильной экономикой. Если вы уже говорили себе: «Время не ждет! Это третий кризис на моем веку, я устал обнуляться и начинать все сначала. Надо открываться в… Польше!», то поздравляю, вы в числе тех 9 из 10 украинских предпринимателей, кто ищет новые пути.

Вам кажется, что лучшего времени, чтобы действовать, уже не будет. Вы начинаете суетиться, искать страны с наименьшей конкуренцией. И вот вам мой совет: этого как раз делать и не стоит. Суета и есть главная ошибка. Именно такие кризисные ситуации — не лучшее время, чтобы принимать решения о серьезных запусках, инвестициях или больших переменах для бизнеса.

Нужно понимать, что вероятность резко повернуть работу своей команды в другое русло, выйти на новый рынок и сделать что-то такое, что точно выстрелит, весьма невысока. Это не моя фантазия — это статистика. Но зато будут потрачены деньги, силы и другие ресурсы. Сейчас на эмоциях кажется: «Зачем терять время и валять дурака? Я не могу просто сидеть сложа руки. Надо спасать свою компанию. Спасать свой бизнес. Надо что-то делать!» Вы паникуете — это нормально. Но идти на поводу у паники — ложный путь.

Пережить войну проще, делая что-то полезное

Как вам, так и вашему бизнесу нужно просто выдохнуть и взять паузу. Просто ждите, разбираясь с текущими прилетами во всех смыслах этого слова. Стратегия, принятая под давлением обстоятельств, будет неверна. Нынешняя ситуация в процессе развития, и никто не знает, что будет через неделю.

У меня есть опыт жизни за рубежом. Бизнес я там не открывал, но это делали мои друзья, и почти все сходятся в одной мысли: слаще Родины места нет. Построить классную карьеру и успешный бизнес в Украине и за рубежом — это не одно и то же. Откажитесь от поспешных решений.

Совет, конечно, не универсальный. У программистов, которые работали на аутсорсе, как вы понимаете, все неплохо. Любая торговля и услуги на западе Украины тоже на подъеме. У меня отельный бизнес и mood-маркетинг компания. Ситуация в этих сферах еще не самая критическая. К примеру, мой друг, который занимается вертолетными перевозками, сейчас оказался в максимально сложной ситуации. У него выручка не то что снизилась — она равна нулю. Это к тому, что есть сферы, которые пострадали сильнее других, но есть и те, кто смог усилить свои позиции. Мой бизнес вернулся к работе в середине мая. Сейчас выручка на уровне 20%, если сравнивать с довоенным периодом.

Не потерять ядро команды

Во время жесткого кризиса, когда нет поступлений и, соответственно, нет возможности содержать весь коллектив, помните — война закончится, а собрать классную команду заново будет нелегко. Понимаю, что вы не мать Тереза и за вами не стоит благотворительная программа ООН и ЮНИСЕФ, но рекомендую сделать все возможное, чтобы сохранить ядро своей команды. Ключевые сотрудники должны остаться, как бы сложно ни было. Побеседуйте с каждым членом команды, если позволяет ситуация, и четко проговорите, как долго и в каком объеме вы сможете поддерживать их финансово, а также как вы будете действовать, когда ваши финансовые ресурсы иссякнут. Также вы можете привлекать свою команду к волонтерству или благотворительности в тех направлениях, где это сейчас актуально, чтобы они не сидели без дела. Если бы не мои ребята, у нас бы мало что получилось в самом начале. Они крепко помогли в марте.

Займите себя

Я прекрасно знаю, насколько депрессивное состояние наступает, когда жизнь вдруг останавливается и со всех сторон давит неопределенность. Знаю, как сложно оказаться вне своей системы координат. Чтобы сохранить свой психологический баланс и психическое здоровье, вы просто обязаны найти себе занятие. Это очень помогает.

Мне повезло — свое место в этой войне я нашел на третий день, когда запустил волонтерское движение. Его главной задачей была и остается доставка жизненно необходимых лекарств в самые труднодоступные регионы страны.

Пережить войну проще, делая что-то полезное. Мое волонтерство о том, как с тысячами небезразличных украинцев мы смогли за неделю на коленке построить целую систему по адресной доставке лекарств, такой себе UberMed. Подобным путем пошли многие, у нас вообще сейчас государство-волонтер. И все, кто помогает другим, не дадут мне соврать: каждый раз, когда приходят сообщения «Спасибо, лекарства спасли мою маму», четко понимаешь, что делаешь это не зря.

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Могло бы ничего не получиться, но помог предпринимательский опыт, опыт менеджера, умение договариваться, выстраивать логистические цепочки, искать нужных людей и так далее.

Так мое желание помочь 20−30 людям вылилось в то, что мы собрали команду из 40 волонтеров. Каждый из которых, без преувеличения, настоящий герой.

Не будь у меня предпринимательского опыта, я бы мог споткнуться в самом начале и привезти лишь несколько коробок с лекарствами, но мы пошли другим путем. Мы построили систему.

Я знаю, что такое денежная мотивация. Поверьте, после 30-ти лет начинаешь смотреть на расход своего времени и сил более цинично. Но в такой ситуации, в которой оказались мы все, мотивация в виде простой благодарности — это что-то невероятное.

Ищите свое место в новой реальности и постарайтесь не принимать поспешных решений.

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Теги:   Бизнес Успех Предприниматель

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