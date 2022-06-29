Ложный путь. Чего точно не стоит делать сейчас владельцам бизнеса

Ищите свое место в новой реальности и старайтесь не принимать поспешных решений

Если вы предприниматель, то, вероятно, с большим кризисом, чем война, вам еще не приходилось сталкиваться. У меня несколько предпринимательских проектов, и все они так или иначе пострадали из-за начала войны. Какие-то из них вообще на паузе, какие-то, помолчав два месяца, снова вышли на рынок.



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В кругу моего общения есть разные истории. Кто-то прекратил работать, кто-то ограничил многие процессы, кто-то до сих пор в растерянности. Однако никто не сидит сложа руки, все ищут, ищут ответ на вопрос: что делать дальше? Какая стратегия сейчас самая правильная, вне независимости от вида бизнеса? Я точно не буду сыпать прогнозами и приглашать на мотивационный мастер-класс «Кризис — время возможностей: как разбогатеть, когда все разлетается вдребезги». Впрочем, уверен, что такие мастер-классы обязательно будут, просто хочу вам напомнить, что разбогатеть после этого мастер-класса сможет только спикер, которому вы заплатите деньги. И если уж вам так горит их потратить, то выбирайте хотя бы остроумного и харизматичного, чтобы потом, вспоминая об этом, можно было сказать: «Ничего не узнал, зато весело было!» В общем, что делать я не знаю, зато могу сказать, чего на мой взгляд точно делать не стоит.

Без паники

Уверен, что в первые месяцы войны вы и ваши друзья-предприниматели, разобравшись с первым шоком, энергично бросились искать новые решения для своих бизнесов, разрабатывать способы стать актуальными или пытаться быстро выйти на иностранные рынки. Иностранные рынки — это вообще мое любимое. Как только начинается экономический кризис в Украине, все мгновенно устремляются в черную дыру новых рынков, которые манят своими конвертируемыми выручками и стабильной экономикой. Если вы уже говорили себе: «Время не ждет! Это третий кризис на моем веку, я устал обнуляться и начинать все сначала. Надо открываться в… Польше!», то поздравляю, вы в числе тех 9 из 10 украинских предпринимателей, кто ищет новые пути.

Вам кажется, что лучшего времени, чтобы действовать, уже не будет. Вы начинаете суетиться, искать страны с наименьшей конкуренцией. И вот вам мой совет: этого как раз делать и не стоит. Суета и есть главная ошибка. Именно такие кризисные ситуации — не лучшее время, чтобы принимать решения о серьезных запусках, инвестициях или больших переменах для бизнеса.

Нужно понимать, что вероятность резко повернуть работу своей команды в другое русло, выйти на новый рынок и сделать что-то такое, что точно выстрелит, весьма невысока. Это не моя фантазия — это статистика. Но зато будут потрачены деньги, силы и другие ресурсы. Сейчас на эмоциях кажется: «Зачем терять время и валять дурака? Я не могу просто сидеть сложа руки. Надо спасать свою компанию. Спасать свой бизнес. Надо что-то делать!» Вы паникуете — это нормально. Но идти на поводу у паники — ложный путь.

Пережить войну проще, делая что-то полезное

Как вам, так и вашему бизнесу нужно просто выдохнуть и взять паузу. Просто ждите, разбираясь с текущими прилетами во всех смыслах этого слова. Стратегия, принятая под давлением обстоятельств, будет неверна. Нынешняя ситуация в процессе развития, и никто не знает, что будет через неделю.

У меня есть опыт жизни за рубежом. Бизнес я там не открывал, но это делали мои друзья, и почти все сходятся в одной мысли: слаще Родины места нет. Построить классную карьеру и успешный бизнес в Украине и за рубежом — это не одно и то же. Откажитесь от поспешных решений.

Совет, конечно, не универсальный. У программистов, которые работали на аутсорсе, как вы понимаете, все неплохо. Любая торговля и услуги на западе Украины тоже на подъеме. У меня отельный бизнес и mood-маркетинг компания. Ситуация в этих сферах еще не самая критическая. К примеру, мой друг, который занимается вертолетными перевозками, сейчас оказался в максимально сложной ситуации. У него выручка не то что снизилась — она равна нулю. Это к тому, что есть сферы, которые пострадали сильнее других, но есть и те, кто смог усилить свои позиции. Мой бизнес вернулся к работе в середине мая. Сейчас выручка на уровне 20%, если сравнивать с довоенным периодом.

Не потерять ядро команды

Во время жесткого кризиса, когда нет поступлений и, соответственно, нет возможности содержать весь коллектив, помните — война закончится, а собрать классную команду заново будет нелегко. Понимаю, что вы не мать Тереза и за вами не стоит благотворительная программа ООН и ЮНИСЕФ, но рекомендую сделать все возможное, чтобы сохранить ядро своей команды. Ключевые сотрудники должны остаться, как бы сложно ни было. Побеседуйте с каждым членом команды, если позволяет ситуация, и четко проговорите, как долго и в каком объеме вы сможете поддерживать их финансово, а также как вы будете действовать, когда ваши финансовые ресурсы иссякнут. Также вы можете привлекать свою команду к волонтерству или благотворительности в тех направлениях, где это сейчас актуально, чтобы они не сидели без дела. Если бы не мои ребята, у нас бы мало что получилось в самом начале. Они крепко помогли в марте.

Займите себя

Я прекрасно знаю, насколько депрессивное состояние наступает, когда жизнь вдруг останавливается и со всех сторон давит неопределенность. Знаю, как сложно оказаться вне своей системы координат. Чтобы сохранить свой психологический баланс и психическое здоровье, вы просто обязаны найти себе занятие. Это очень помогает.

Мне повезло — свое место в этой войне я нашел на третий день, когда запустил волонтерское движение. Его главной задачей была и остается доставка жизненно необходимых лекарств в самые труднодоступные регионы страны.

Пережить войну проще, делая что-то полезное. Мое волонтерство о том, как с тысячами небезразличных украинцев мы смогли за неделю на коленке построить целую систему по адресной доставке лекарств, такой себе UberMed. Подобным путем пошли многие, у нас вообще сейчас государство-волонтер. И все, кто помогает другим, не дадут мне соврать: каждый раз, когда приходят сообщения «Спасибо, лекарства спасли мою маму», четко понимаешь, что делаешь это не зря.

Могло бы ничего не получиться, но помог предпринимательский опыт, опыт менеджера, умение договариваться, выстраивать логистические цепочки, искать нужных людей и так далее.

Так мое желание помочь 20−30 людям вылилось в то, что мы собрали команду из 40 волонтеров. Каждый из которых, без преувеличения, настоящий герой.

Не будь у меня предпринимательского опыта, я бы мог споткнуться в самом начале и привезти лишь несколько коробок с лекарствами, но мы пошли другим путем. Мы построили систему.

Я знаю, что такое денежная мотивация. Поверьте, после 30-ти лет начинаешь смотреть на расход своего времени и сил более цинично. Но в такой ситуации, в которой оказались мы все, мотивация в виде простой благодарности — это что-то невероятное.

Ищите свое место в новой реальности и постарайтесь не принимать поспешных решений.

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