Даже если меньше нормы. Как и сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым

Нил Уолш: «Сокращение времени сна может пагубно отразиться на здоровье — но не во всех случаях» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Новое исследование показало, что для здоровья важно качество сна, а не просто его продолжительность

Американский Национальный фонд сна рекомендует взрослым спать каждую ночь по семь-девять часов. Многие не дотягивают до этого количества, потому что жертвуют сном ради тех или иных перемен в своей жизни — таких как рождение ребенка, новая работа, начинающаяся намного раньше, или переезд в новый дом, от которого дольше добираться до работы. Наши последние исследования показывают, что сокращение времени сна может пагубно отразиться на здоровье некоторых людей — некоторых, но не всех.



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Наше исследование, опубликованное в журнале Sleep, показало, что взрослые, которые каждую ночь спят на час или два меньше нормы, чаще страдают респираторными заболеваниями, — но лишь те, кто сообщает о плохом качестве сна. Люди, которые спят меньше рекомендуемой нормы, но, по их словам, хорошо высыпаются, по-видимому, защищены от респираторных заболеваний, включая простуду, грипп и COVID.

То, насколько хорошо человек высыпается, зависит от стадии сна, известной как «медленный сон».

Существует четыре стадии сна, которые различаются характером мозговой активности, движениями глаз и мышечным тонусом. При полноценном ночном отдыхе эти стадии сменяют друг друга, и цикл длится примерно 90 минут.

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