Универсальное правило. Сколько денег нужно откладывать, чтобы стать богаче

10 июля, 22:54
NV Премиум
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Дариус Фору: «Следуя этому совету, вы будете готовыми ко всему, что может произойти в будущем» (Фото:DragonImages/Depositphotos)

Дариус Фору: «Следуя этому совету, вы будете готовыми ко всему, что может произойти в будущем» (Фото:DragonImages/Depositphotos)

Дариус Фору
Публицист, писатель, предприниматель

Правильный баланс между накоплениями и расходами позволит вам жить полноценной жизнью

Один из самых распространенных вопросов, которые люди задают, когда речь идет о личных финансах, звучит так: «Сколько денег я должен откладывать?»

Ответ на него сложнее, чем просто некий фиксированный процент или сумма. Для успешного создания накоплений необходим сбалансированный подход, учитывающий ваше нынешнее финансовое положение и цели, которых вы стремитесь достичь.

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Что на самом деле представляет собой успешное создание накоплений? На мой взгляд, оно включает в себя две вещи:

Теги:   Финансы Деньги Богатство Жизненные советы

Depositphotos
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