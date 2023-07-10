Универсальное правило. Сколько денег нужно откладывать, чтобы стать богаче

Дариус Фору: «Следуя этому совету, вы будете готовыми ко всему, что может произойти в будущем» (Фото:DragonImages/Depositphotos)

Правильный баланс между накоплениями и расходами позволит вам жить полноценной жизнью

Один из самых распространенных вопросов, которые люди задают, когда речь идет о личных финансах, звучит так: «Сколько денег я должен откладывать?»



Ответ на него сложнее, чем просто некий фиксированный процент или сумма. Для успешного создания накоплений необходим сбалансированный подход, учитывающий ваше нынешнее финансовое положение и цели, которых вы стремитесь достичь.

Видео дня

Что на самом деле представляет собой успешное создание накоплений? На мой взгляд, оно включает в себя две вещи: