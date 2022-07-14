Идеальная жизнь. Сколько денег нужно для полного счастья

Исследование, проведенное в 33 странах, дало неожиданный результат

Счастье нельзя купить за деньги. Почти всем нам это говорили в тот или иной момент нашей жизни, но, похоже, это не мешает многим мечтать о больших доходах — даже очень богатым людям. Вопрос в том, сколько же денег нужно каждому из нас, чтобы исполнить все свои желания?



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Экономисты обычно рассматривают людей как обладающих безграничными экономическими потребностями, но ограниченными ресурсами для их удовлетворения — это основополагающая экономическая концепция, известная как «ограниченность ресурсов». Эта идея часто преподносится как элементарный факт о человеческой природе. Однако наше недавнее исследование показало, что на самом деле безграничными потребностями обладает лишь ограниченное число людей, тогда как большинство устроила бы ограниченная, хотя и значительная, сумма денег.

Мы провели опрос на эту тему среди жителей 33 стран всех обитаемых континентов и получили примерно 8 тыс. ответов. Мы призвали участников сосредоточиться на том, что означало бы для них исполнение всех их желаний, — для этого мы попросили их представить свою «абсолютно идеальную жизнь», не заботясь о том, насколько это осуществимо в реальности.

Безграничными потребностями обладает ограниченное число людей

Чтобы оценить экономические потребности, мы попросили людей проанализировать, насколько состоятельными они хотели бы быть в своей идеальной жизни. Но деньги редко достаются даром, и мы подумали, что на ответы может повлиять то, с чем, по мнению участников, бывает сопряжено получение крупных денежных сумм — работа без отдыха, рискованные инвестиции или даже совершение преступлений.

Поэтому мы превратили это в вопрос случая, попросив участников выбрать желаемый выигрыш в гипотетической лотерее.

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